Bullrich celebró la sanción de las leyes Antimafia y Reiterancia: anticipó reformas del sistema penitenciario

Consultada por Eduardo Feinmann en A24 sobre el tema de la cripto $Libra, la ministra señaló que "todos los cuervos se agarran del tema, le dan dimensión", pero consideró que "la dimensión no fue tanto, porque si no, no se hubiera podido sesionar, sacar cuatro leyes en el medio de una situación como esta", en referencia a lo que pasó en el Senado.