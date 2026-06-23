Bullrich dijo que se suspendía el informe de gestión de Adorni en el Senado, pero el jefe de Gabinete aseguró "estar a diposición"

Además, se refirió al pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete y advirtió que la iniciativa podría requerir una mayoría especial para avanzar. "El kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y la interpretación, al no tener dictamen, va a necesitar los dos tercios", sostuvo.

Respecto de la presentación de Adorni para brindar el informe de gestión ante el Senado, Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio. "En principio hemos decidido que no venga, porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio, no ha habido preguntas prácticamente, no se han recibido preguntas. Así que esa es la idea, yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete", explicó ante los medios de comunicación presentes.

Consultada sobre su ausencia la reunión con los 21 senadores de LLA, Adorni estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la legisladora respondió que "tenía que trabajar para que mañana todo salga bien".

Reunión con senadores

Fuentes cercanas al oficialismo confirmaron a A24.com que el jefe de Gabinete a pedido de los propios senadores de La Libertad Avanza, con quienes se reunió esta tarde, no se presentará el 2 de julio en el Senado para dar su informe de gestión.

La cancelación llamó la atención porque fue el propio funcionario quien, apenas 12 días atrás, había anunciado a través de sus redes sociales que concurriría a la Cámara alta para responder las consultas de los legisladores.

En la reunión con los 21 senadores de LLA, Adorni estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un gesto interpretado como una señal de respaldo político.

Las reuniones se desarrollaron en tres turnos durante la jornada. Participaron senadores de distintas provincias, mientras que algunos legisladores no pudieron asistir por compromisos previos o viajes al exterior. También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien coordinó la organización de los encuentros.

Las negociaciones de Bullrich

Al mismo tiempo, Bullrich mantiene negociaciones con distintos espacios políticos para intentar frenar el avance de los proyectos impulsados por la oposición contra el jefe de Gabinete. La semana pasada logró postergar una sesión prevista para tratar el tema, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación en el temario.

La definición se conoció además a pocas horas de una nueva reunión de labor parlamentaria en el Senado, en la que los bloques terminarán de definir los temas que se debatirán en la próxima sesión.

Desde el Gobierno insistieron en que la suspensión responde a la falta de envío de preguntas por parte de los bloques legislativos. Según explicaron, el equipo de Adorni no había comenzado a preparar la exposición debido a que aún no contaba con los cuestionarios que debían remitir los senadores dentro de los cinco días hábiles establecidos para ese trámite.