El Gobierno modificó su estrategia en el Congreso y podría ganar tiempo en la ofensiva contra Adorni

Ante esto, desde la oposición salieron a acusar al Gobierno por la maniobra de convocar a la comisión, que en definitiva intenta "ganar tiempo".

Con la misma estrategia, el oficialismo y aliados apuestan el martes a regresar al recinto para dar quorum al tratamiento de otros proyectos de reformas enviados por el Gobierno que ya tienen dictamen de comisiones y que figuran en la agenda de sesión, pero que seguían demorados por el caso Adorni.

Se trata de los proyectos de ley de súper RIGI, con beneficios impositivos a empresas de IA (Inteligencia Artificial), y el del pago de la deuda a los hould outs.

"Es verdad que al convocar a la comisión, no tiene sentido hacer una convocatoria a sesión especial para emplazar a la misma comisión", reconoció a A24.com una fuente del oficialismo en Diputados.

En tanto, desde el PRO admitieron que la estrategia del oficialismo coincide con planteos del bloque que conduce Cristian Ritondo, que tiene que ver con una necesidad de pedir la separación de Adorni del cargo, pero evitar votar en la misma línea que el kirchnerismo.

La convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana próxima es para "habilitar el tratamiento de los expedientes para interpelar a Adorni", reconoció una fuente del PRO. Desde allí explicaron que la postura del bloque amarillo es "mantener la coherencia".

El PRO aclara que su idea es "no votar con el kirchnerismo, no dar quorum a sesiones que no pedimos (porque no nos consultaron) y habilitar el tratamiento del proyecto de interpelación".

Cerca de Ritondo reconocen que la remoción de Adorni no tiene quorum por ahora en Diputados y que el bloque seguirá presionando para que sea el presidente Javier Milei el que le pida la renuncia al jefe de Gabinete.

"No es algo que se vaya a votar los próximos días. Nosotros estamos a favor de que se le hagan las preguntas necesarias a Adorni, lo que es la interpelación en su hecho concreto, preguntas", señalan desde el partido.

En el mismo sentido, en el PRO agregan: "Seguimos manteniendo la postura de hace unas semanas: Adorni debe dar un paso al costado o se lo deben hacer dar". No obstante, a pesar de las presiones de los aliados, Milei ratificó una vez en el cargo a su jefe de Gabinete.