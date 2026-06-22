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El Gobierno modificó su estrategia en el Congreso y podría ganar tiempo en la ofensiva contra Adorni

El oficialismo convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los pedidos de interpelación a Adorni la semana que viene. Así, con el apoyo de gobernadores y aliados, lograría hacer caer la sesión de este martes en Diputados y del jueves en el Senado.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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La nueva estrategia del Gobierno para gana tiempo en el Congreso ante los pedidos de interpelación a Manuel Adorni (Foto: archivo).

La nueva estrategia del Gobierno para "gana tiempo" en el Congreso ante los pedidos de interpelación a Manuel Adorni (Foto: archivo).

El Gobierno apela al apoyo de gobernadores y aliados en el Congreso para hacer caer las sesiones especiales en las que la oposición buscará tratar los pedidos de interpelación y moción de censura con posible remoción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El primero de los debates está pautado para este martes en la Cámara de Diputados, en tanto que el segundo está previsto para el jueves en el Senado.

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Javier Lanari, dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa, tras la designación de Adrian Ravier en reemplazo de Adorni en la Vocería de Presidencia. Foto: Archivo Casa Rosada.

En ese marco, el oficialismo logró este martes, con el apoyo de los bloques del PRO y la UCR, entre otros aliados, hacer una jugada que pretende poner en duda el quorum en ambas sesiones especiales. Allí, la oposición tiene como objetivo plantearle preguntas específicas sobre su aumento patrimonial, que derivó en una causa judicial por presunto enriquecicmiento ilícito.

A la estrategia de designar un nuevo vocero presidencial, desde el Gobierno lanzaron la convocatoria a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados para la semana que viene, con el objetivo de "ganar tiempo" para iniciar formalmente el tratamiento de todos los pedidos de interpelación que pesan sobre Adorni.

La movida, impulsada por la mesa política de la Casa Rosada, apunta a convencer a legisladores de la oposición dialoguista para que no se sienten este martes en sus bancas a la hora de la sesión convocada para interpelar a Adorni a partir de las 14. La idea del oficialismo es que la sesión se caiga.

Ante esto, desde la oposición salieron a acusar al Gobierno por la maniobra de convocar a la comisión, que en definitiva intenta "ganar tiempo".

Con la misma estrategia, el oficialismo y aliados apuestan el martes a regresar al recinto para dar quorum al tratamiento de otros proyectos de reformas enviados por el Gobierno que ya tienen dictamen de comisiones y que figuran en la agenda de sesión, pero que seguían demorados por el caso Adorni.

Se trata de los proyectos de ley de súper RIGI, con beneficios impositivos a empresas de IA (Inteligencia Artificial), y el del pago de la deuda a los hould outs.

"Es verdad que al convocar a la comisión, no tiene sentido hacer una convocatoria a sesión especial para emplazar a la misma comisión", reconoció a A24.com una fuente del oficialismo en Diputados.

En tanto, desde el PRO admitieron que la estrategia del oficialismo coincide con planteos del bloque que conduce Cristian Ritondo, que tiene que ver con una necesidad de pedir la separación de Adorni del cargo, pero evitar votar en la misma línea que el kirchnerismo.

La convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana próxima es para "habilitar el tratamiento de los expedientes para interpelar a Adorni", reconoció una fuente del PRO. Desde allí explicaron que la postura del bloque amarillo es "mantener la coherencia".

El PRO aclara que su idea es "no votar con el kirchnerismo, no dar quorum a sesiones que no pedimos (porque no nos consultaron) y habilitar el tratamiento del proyecto de interpelación".

Cerca de Ritondo reconocen que la remoción de Adorni no tiene quorum por ahora en Diputados y que el bloque seguirá presionando para que sea el presidente Javier Milei el que le pida la renuncia al jefe de Gabinete.

"No es algo que se vaya a votar los próximos días. Nosotros estamos a favor de que se le hagan las preguntas necesarias a Adorni, lo que es la interpelación en su hecho concreto, preguntas", señalan desde el partido.

En el mismo sentido, en el PRO agregan: "Seguimos manteniendo la postura de hace unas semanas: Adorni debe dar un paso al costado o se lo deben hacer dar". No obstante, a pesar de las presiones de los aliados, Milei ratificó una vez en el cargo a su jefe de Gabinete.

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