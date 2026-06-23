Javier Milei destacó el crecimiento del PBI en el primer trimestre: "Hoy se cayeron todas las mentiras"

"Hoy se cayeron todas esas mentiras", planteó al hacer referencia al crecimiento del PBI durante el primer trimestre al 2,3% respecto al mismo período del año anterior. "Nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista/socialista", agregó.

En otros puntos, el mandatario destacó la caída del riesgo país luego de las elecciones del año pasado. "Frente a esta salvajada donde además intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer todo tipo de peripecias entre los medios de comunicación, la política y los empresaurios, haciendo destrozos en el mercado de cambio o metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, logramos superar el ataque de la política que intentó llevarse puesto al gobierno", acusó.

A partir de ese momento, analizó que "cayó fuertemente el riesgo país" y celebró que "hoy estamos en el nivel más bajo de los últimos ocho o nueve años".

"Cuando se miran los datos del PBI, tienen un fuerte crecimiento de las exportaciones, es el atraso cambiario más loco del mundo: porque las exportaciones crecen cinco veces más fuerte de lo que crece el PBI. Mientras que el Banco Central lleva comprados 11 mil millones cuando teníamos una meta para todo el año de 10 mil", ironizó.

Sobre el informe divulgado esta tarde por el Indec, reconoció que "hubo una fuerte caída de la inversión" pero explicó que "es perfectamente entendible si el riesgo país se aceleró a niveles de 1.500 puntos básicos" durante el año pasado. "Es obvio que el componente que más sufre es la inversión", acotó.

"Vaya que sí estamos generando las bases de un milagro económico", celebró frente al aplauso de los presentes y prometió que "si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Arg|entina se va a encaminar y va a crecer como nunca antes en su historia".

Al mismo tiempo, destacó la llegada de 150 mil millones de dólares gracias al RIGI y adelantó que "también va a levantar el consumo porque empezamos a ver que quebramos la tendencia de caída de los salarios". Así, el presidente hizo referencia al informe del Indec sobre salarios que también se publicó esta tarde, donde los salarios registrados le volvieron a ganar a la inflación después de siete meses.

"En la medida que la tasa de inflación siga bajando, van a subir las jubilaciones. El consumo también va a despegar. Abrochénse los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente", anticipó el mandatario indicó, que en ese contexto, "inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación".

"Si logramos divulgar correctamente las ideas de la libertad y sus resultados, lo que va a ocurrir es que los vamos a derrotar una, dos y mil veces en las elecciones", concluyó.