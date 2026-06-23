En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
PBI
FUNDACIÓN FARO

Javier Milei destacó el crecimiento del PBI en el primer trimestre: "Hoy se cayeron todas las mentiras"

El Presidente elogió al diputado nacional, Adrián Gravier, que asumirá en los próximos días como portavoz presidencial y destacó su rol en la "batalla cultural". Además, destacó los informes difundidos por el Indec esta tarde.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei encabezó el cierre del evento organizado por la Fundación Faro. (Foto: captura).

Javier Milei encabezó el cierre del evento organizado por la Fundación Faro. (Foto: captura).

El presidente Javier Milei elogió a Adrián Gravier, quien asumirá el cargo de portavoz esta semana, y afirmó que asumirá la "labor fundamental" de dar la "batalla cultural" para destacar los cambios "trascendentales" que lleva adelante la gestión libertaria. Además, el mandatario anticipó que si Argentina continúa por el camino de las ideas de la libertad y el "riesgo país se va a desplomar".

Leé también Javier Milei designó como nuevo vocero presidencial a Adrián Ravier
Javier Milei, junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier (Foto: archivo).

Milei agradeció al diputado nacional y ex director académico de esta institución, Adrián Gravier, por aceptar el nuevo cargo de vocero presidencial que asumirá en los próximos días. Milei destacó que suele compartir espacio de divulgación económica como el que tuvo lugar esta noche en el evento de la Fundación Faro, "Ideas para una sociedad libre", y elogió que el hasta ahora legislador formara "parte del Congreso más reformista de la historia ha hecho una contribución enorme en la aprobación de leyes, que están haciendo posible la Argentina del futuro".

"En los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del presidente", indicó sobre Gravier y confió que su "labor" resulta "fundamental para lo que nosotros llamamos la batalla cultural, dado que nuestra gestión está llevando adelante cambios trascendentales para la vida presente y futura de los argentinos".

El análisis de la economía, según Milei

"Uno de los movimientos más notorios es la divergencia cada vez más profunda que existe entre lo que realmente sucede y lo que es informado al público por medios desprovistos de honestidad intelectual", cuestionó el Presidente y agregó que "dentro de la cantidad de barbaridades que hemos escuchado, sufrido y padecido el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas es que la economía estaba hundida en una depresión, que el consumo estaba hundido, hablaban de estanflación".

"Hoy se cayeron todas esas mentiras", planteó al hacer referencia al crecimiento del PBI durante el primer trimestre al 2,3% respecto al mismo período del año anterior. "Nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista/socialista", agregó.

En otros puntos, el mandatario destacó la caída del riesgo país luego de las elecciones del año pasado. "Frente a esta salvajada donde además intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer todo tipo de peripecias entre los medios de comunicación, la política y los empresaurios, haciendo destrozos en el mercado de cambio o metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, logramos superar el ataque de la política que intentó llevarse puesto al gobierno", acusó.

A partir de ese momento, analizó que "cayó fuertemente el riesgo país" y celebró que "hoy estamos en el nivel más bajo de los últimos ocho o nueve años".

"Cuando se miran los datos del PBI, tienen un fuerte crecimiento de las exportaciones, es el atraso cambiario más loco del mundo: porque las exportaciones crecen cinco veces más fuerte de lo que crece el PBI. Mientras que el Banco Central lleva comprados 11 mil millones cuando teníamos una meta para todo el año de 10 mil", ironizó.

Sobre el informe divulgado esta tarde por el Indec, reconoció que "hubo una fuerte caída de la inversión" pero explicó que "es perfectamente entendible si el riesgo país se aceleró a niveles de 1.500 puntos básicos" durante el año pasado. "Es obvio que el componente que más sufre es la inversión", acotó.

"Vaya que sí estamos generando las bases de un milagro económico", celebró frente al aplauso de los presentes y prometió que "si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Arg|entina se va a encaminar y va a crecer como nunca antes en su historia".

Al mismo tiempo, destacó la llegada de 150 mil millones de dólares gracias al RIGI y adelantó que "también va a levantar el consumo porque empezamos a ver que quebramos la tendencia de caída de los salarios". Así, el presidente hizo referencia al informe del Indec sobre salarios que también se publicó esta tarde, donde los salarios registrados le volvieron a ganar a la inflación después de siete meses.

"En la medida que la tasa de inflación siga bajando, van a subir las jubilaciones. El consumo también va a despegar. Abrochénse los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente", anticipó el mandatario indicó, que en ese contexto, "inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación".

"Si logramos divulgar correctamente las ideas de la libertad y sus resultados, lo que va a ocurrir es que los vamos a derrotar una, dos y mil veces en las elecciones", concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei PBI
Notas relacionadas
Junto a Adorni, Javier Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario
En el acto por el Día de la Bandera, Milei se mostró con Adorni y reivindicó a Belgrano: "Fue el primer intelectual liberal económico argentino"
Javier Milei viaja a España para reunirse con inversores y dar una clase de economía

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar