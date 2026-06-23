La triste razón por la que Didier Deschamps abandonó la concentración de Francia en pleno Mundial

"Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso", señaló el comunicado oficial.

El partido con Noruega

Francia y Noruega se enfrentarán este viernes a las 16 en Boston. Ambos equipos llegan al encuentro con seis puntos y ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final tras ganar sus dos primeros partidos. El duelo servirá para definir la posición final dentro del grupo.

La noticia se conoció apenas un día después de la victoria francesa por 3-0 sobre Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, resultado que selló el pase de Les Bleus a la siguiente instancia del torneo.

Ese encuentro estuvo marcado por una extensa interrupción debido a una tormenta eléctrica. El partido permaneció suspendido durante más de dos horas al finalizar el primer tiempo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA.

El técnico conduce a la selección francesa desde 2012 y durante su ciclo conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018. (Foto: archivo)

En lo deportivo, Francia se impuso con dos goles de Kylian Mbappé, quien además alcanzó los 100 partidos con la camiseta de su selección, mientras que Ousmane Dembélé completó el marcador.

El ciclo de Deschamps

El técnico conduce a la selección francesa desde 2012 y tiene previsto dejar su cargo una vez finalizado el Mundial 2026. Durante su ciclo conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y se consolidó como una de las figuras más importantes en la historia del fútbol francés, tras haber sido también campeón mundial como jugador en 1998.

La Federación Francesa de Fútbol cerró su comunicado con un mensaje dirigido al plantel y al entorno de la selección. "En este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de vosotros muestre la máxima modestia y contención".

Además del cruce entre Francia y Noruega, el viernes también se enfrentarán Senegal e Irak en Toronto para completar la programación del Grupo I.