Tras la salida de Lanari, Adorni ya definió quién estará al frente de la Comunicación del Gobierno

Apenas se conoció la designación, la cuenta oficial de la Vocería Presidencial también se hizo eco de la novedad. "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF", precisaron sobre la carrera de Fernández.

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina. Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", agregaron.

La salida de Lanari

Lanari había asumido el control del área luego de que Adorni fuera promovido a la Jefatura de Gabinete y quedó al frente de la estrategia comunicacional del Gobierno. Entre otras decisiones, tuvo a su cargo el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada el 23 de abril y su posterior reapertura el 4 de mayo.

Al anunciar su salida, Adorni agradeció públicamente el trabajo realizado por el funcionario. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", expresó.

Con este nombramiento, el Gobierno busca completar el esquema de conducción de la comunicación oficial, mientras se termina de definir el organigrama que acompañará la nueva etapa encabezada por Ravier como vocero y Fernández al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.