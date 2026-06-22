Tras la salida de Lanari, Adorni ya definió quién estará al frente de la Comunicación del Gobierno

Fabián Fernández fue designado como nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
El jefe de Gabinete confirmó la designación a través de sus redes sociales, horas después de anunciar la salida de Javier Lanari.
Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación del Gobierno. (Foto: redes sociales).
Fabián Fernández fue designado como nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
"Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin", escribió Adorni para oficializar el nombramiento.
La designación se conoció pocas horas después de que el propio jefe de Gabinete informara la salida de Javier Lanari, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa y fue uno de los colaboradores más cercanos de Adorni desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La llegada de Fernández se da en medio de una reorganización del área de Comunicación tras la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. Según habían adelantado fuentes oficiales, la estructura que dependía de Adorni y Lanari atravesaba una etapa de transición y no se descartaban nuevos movimientos en el equipo.
Apenas se conoció la designación, la cuenta oficial de la Vocería Presidencial también se hizo eco de la novedad. "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF", precisaron sobre la carrera de Fernández.
"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina. Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", agregaron.
Lanari había asumido el control del área luego de que Adorni fuera promovido a la Jefatura de Gabinete y quedó al frente de la estrategia comunicacional del Gobierno. Entre otras decisiones, tuvo a su cargo el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada el 23 de abril y su posterior reapertura el 4 de mayo.
Al anunciar su salida, Adorni agradeció públicamente el trabajo realizado por el funcionario. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", expresó.
Con este nombramiento, el Gobierno busca completar el esquema de conducción de la comunicación oficial, mientras se termina de definir el organigrama que acompañará la nueva etapa encabezada por Ravier como vocero y Fernández al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.