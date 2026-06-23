A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sin tregua

El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: "Se le infectó..."

Wanda Nara vivió un momento de furia en SQP y apuntó sin filtros contra Mauro Icardi al revelar una situación que afectó a una de sus hijas.

23 jun 2026, 21:49
Banner seguínos en google Primicias Ya
El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: Se le infectó...

El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: "Se le infectó..."

El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: Se le infectó...

El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: "Se le infectó..."

En medio de las diferencias que mantiene con Mauro Icardi por cuestiones vinculadas a sus hijas, Wanda Nara hizo una fuerte revelación sobre una situación que, según afirmó, ocurrió sin que ella fuera consultada. La mediática expresó su enojo al enterarse de una decisión relacionada con la apariencia de una de las menores que terminó generando consecuencias inesperadas.

Durante una entrevista en SQP (América TV), la empresaria contó que tomó conocimiento del hecho cuando ya se había concretado y cuestionó que nadie le hubiera pedido autorización previamente. Además, sostuvo que la medida derivó en problemas posteriores que afectaron a su hija.

Leé también

Ángel de Brito recordó un detalle que confirma la versión de Wanda Nara sobre Icardi: "Cuando fueron..."

angel de brito recordo un detalle que confirma la version de wanda nara sobre icardi: cuando fueron...

A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó ”, lanzó, dejando en evidencia su malestar por lo ocurrido.

La conductora también detalló que la situación no quedó únicamente en una cuestión estética, sino que tuvo impacto en el día a día de la menor debido a las complicaciones que presentó tras las perforaciones. “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron, remarcó, visiblemente indignada por lo sucedido.

Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo ”, sostuvo, dejando en claro que no estuvo de acuerdo con la decisión y que jamás dio su consentimiento para que se llevara adelante.

La conductora también aprovechó para remarcar que, más allá de las diferencias personales que mantiene con el futbolista, existen cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijas que deberían resolverse de manera conjunta. “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar ”, expresó, al referirse a la importancia de acordar determinadas decisiones vinculadas a los menores.

Por último, Wanda explicó cuál es su postura respecto de las modificaciones corporales en adolescentes y menores de edad, y aseguró que mantiene reglas muy claras dentro de su familia: “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto