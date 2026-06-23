El estallido de Wanda Nara contra Mauro Icardi por un delicado episodio con su hija: "Se le infectó..."

“Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo ”, sostuvo, dejando en claro que no estuvo de acuerdo con la decisión y que jamás dio su consentimiento para que se llevara adelante.

La conductora también aprovechó para remarcar que, más allá de las diferencias personales que mantiene con el futbolista, existen cuestiones relacionadas con la crianza de sus hijas que deberían resolverse de manera conjunta. “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar ”, expresó, al referirse a la importancia de acordar determinadas decisiones vinculadas a los menores.

Por último, Wanda explicó cuál es su postura respecto de las modificaciones corporales en adolescentes y menores de edad, y aseguró que mantiene reglas muy claras dentro de su familia: “Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”.