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INTERPELACIÓN A ADORNI

Bullrich dijo que se suspendía el informe de gestión de Adorni en el Senado, pero el jefe de Gabinete aseguró "estar a disposición"

El jefe de Gabinete manifestó que está dispuesto a presentarse el próximo 2 de julio ante la Cámara alta. Sin embargo, Patricia Bullrich afirmó que en la reunión de Labor Parlamentaria "hemos decidido que no venga".

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El jefe de Gabinete finalmente no se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete finalmente no se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni afirmó este martes que se encuentra "a disposición" para presentarse el próximo 2 de julio en el Congreso para brindar el informe de gestión del Gobierno. El anuncio se dio luego de que la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmara la suspensión de su exposición ante la Cámara alta.

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Javier Lanari, dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa, tras la designación de Adrian Ravier en reemplazo de Adorni en la Vocería de Presidencia. Foto: Archivo Casa Rosada.

Adorni ratificó su asistencia a través de una publicación en su cuenta de X. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional", expresó.

La confirmación llegó luego de que trascendieran versiones sobre cambios en la agenda prevista para la presentación del informe. De esta manera, el funcionario ratificó su intención de cumplir con la exposición prevista ante los senadores.

Qué dijo Bullrich luego de la reunión de Labor Parlamentaria

Por su parte, Bullrich confirmó que durante la reunión de Labor Parlamentaria se resolvió avanzar con una sesión mañana para tratar distintos proyectos y pliegos pendientes en la Cámara alta. Entre los temas previstos figuran la ley de propiedad privada, designaciones judiciales, pliegos vinculados a Cancillería y tratados internacionales.

Además, se refirió al pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete y advirtió que la iniciativa podría requerir una mayoría especial para avanzar. "El kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y la interpretación, al no tener dictamen, va a necesitar los dos tercios", sostuvo.

Respecto de la presentación de Adorni para brindar el informe de gestión ante el Senado, Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio.

"En principio, hemos decidido que no venga porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio. No se han recibido preguntas. Así que esa es la idea, yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete", explicó ante los medios de comunicación presentes, entre ellos A24.

Sin embargo, aunque Labor Parlamentaria resuelva no convocar al jefe de Gabinete para esa fecha, el funcionario podría presentarse igualmente si decide cumplir con la exposición prevista.

Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio. (Foto: archivo)

Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio. (Foto: archivo)

Consultada sobre su ausencia en la reunión que Adorni tuvo en Casa Rosada con los 21 senadores de LLA, la legisladora respondió que "tenía que trabajar para que mañana todo salga bien".

La semana pasada Bullrich logró postergar una sesión prevista para tratar el tema, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación en el temario.

El temario de la sesión del jueves

La reunión de Labor Parlamentaria definió el temario de la sesión convocada para este jueves a las 11 en el Senado. En ese marco, sectores del Senado propondrían este jueves la posibilidad de interpelar a Adorni el 2 de julio.

Además, entre los principales asuntos que debatirán los legisladores figuran el tratamiento de pliegos y acuerdos vinculados a la Cancillería y al Poder Judicial; propiedad privada; la aprobación de convenios internacionales; y el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio.

La postura del PRO

Por su parte, el PRO publicó a través de su cuenta de la red social X un comunicado en el que aseveraron que "Manuel Adorni no puede seguir en el cargo". Sin embargo, el bloque de diputados nacionales del PRO decidió no dar quórum para habilitar la sesión fallida de este martes con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

En esa línea, aseguraron que el partido "impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quorum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional".

Por último, aseguraron que desde la Cámara alta pedirán la interpretación del funcionario, pero que no van a "hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente".

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