Bullrich dijo que se suspendía el informe de gestión de Adorni en el Senado, pero el jefe de Gabinete aseguró "estar a disposición"

Además, se refirió al pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete y advirtió que la iniciativa podría requerir una mayoría especial para avanzar. "El kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y la interpretación, al no tener dictamen, va a necesitar los dos tercios", sostuvo.

Respecto de la presentación de Adorni para brindar el informe de gestión ante el Senado, Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio.

"En principio, hemos decidido que no venga porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio. No se han recibido preguntas. Así que esa es la idea, yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete", explicó ante los medios de comunicación presentes, entre ellos A24.

Sin embargo, aunque Labor Parlamentaria resuelva no convocar al jefe de Gabinete para esa fecha, el funcionario podría presentarse igualmente si decide cumplir con la exposición prevista.

Bullrich afirmó que se decidió postergar la exposición prevista para el 2 de julio. (Foto: archivo)

Consultada sobre su ausencia en la reunión que Adorni tuvo en Casa Rosada con los 21 senadores de LLA, la legisladora respondió que "tenía que trabajar para que mañana todo salga bien".

La semana pasada Bullrich logró postergar una sesión prevista para tratar el tema, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación en el temario.

El temario de la sesión del jueves

La reunión de Labor Parlamentaria definió el temario de la sesión convocada para este jueves a las 11 en el Senado. En ese marco, sectores del Senado propondrían este jueves la posibilidad de interpelar a Adorni el 2 de julio.

Además, entre los principales asuntos que debatirán los legisladores figuran el tratamiento de pliegos y acuerdos vinculados a la Cancillería y al Poder Judicial; propiedad privada; la aprobación de convenios internacionales; y el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio.

La postura del PRO

Por su parte, el PRO publicó a través de su cuenta de la red social X un comunicado en el que aseveraron que "Manuel Adorni no puede seguir en el cargo". Sin embargo, el bloque de diputados nacionales del PRO decidió no dar quórum para habilitar la sesión fallida de este martes con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

En esa línea, aseguraron que el partido "impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quorum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional".

Por último, aseguraron que desde la Cámara alta pedirán la interpretación del funcionario, pero que no van a "hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente".