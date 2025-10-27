En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
La Libertad Avanza
TRIUNFO ELECOTRAL

Bullrich en exclusivo con A24: "La Libertad Avanza hizo una elección extraordinaria"

Patricia Bullrich reivindicó que "ayer avanzamos" tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en todo el país y adelantó que a partir del 10 de diciembre "el Congreso nos va a resultar mucho más fácil"

Patricia Bullrich en los estudios de A24 con Eduardo Feinmann. (Foto: A24).

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reivindicó que "ayer avanzamos" tras el triunfo electoral del oficialismo en todo el país y adelantó que a partir del 10 de diciembre "el Congreso nos va a resultar mucho más fácil".

Leé también Santilli y Bullrich celebraron y anticiparon la pelea que viene: "Gobernaremos la Provincia en 2027"
Diego Santilli y Patricia Bullrich, dos de los rostros ganadores de La Libertad Avanza (Foto: Reuters).

"Ayer avanzamos y tenemos dos años para trabajar todo lo que se planteó en la campaña", afirmó Bullrich en diálogo con Feinmann por A24. Y remarcó que a partir del 10 de diciembre, el oficialismo va a tener un "Congreso que nos va a resultar mucho más fácil para construir una mayoría".

"En los 24 distritos del país, LLA hizo una elección extraordinaria", elogió y analizó que los gobernadores que formaron una tercera línea les fue bien en los comicios locales pero explicó que "en la nacional, la gente vota proyectos". No obstante, adelantó que con ese sector "vamos a hacer acuerdos y dialogar".

Además, apuntó que el Gobierno debe ir a realizar acuerdos "sin soberbia" pese al buen resultado en las urnas y replicó: "La soberbia mata a cualquiera".

Sobre el respaldo de los ciudadanos, analizó que se "notó que al Gobierno lo bombardearon" y expresó que dijeron: "No le quiero cortar las alas a un proyecto que está naciendo que en dos años bajó la inflación, cortó los piquetes, hizo que haya superávit".

Por otro lado, descartó la posibilidad de que haya una unificación del Ministerio de Seguridad con el de Justicia.

"Se está avanzando en una mayor unidad", confió sobre la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, que se consagró con el triunfo ayer en 16 de los 24 distritos del país.

"El Ejecutivo tiene otro ritmo, pero en este momento la batalla legislativa se había convertido en la más importante. A mí siempre me mandan a la batalla más difícil. Hay que negociar pero tampoco de tal manera que uno termine deformando el cambio que quiere hacer", indicó sobre la diferencia entre su cargo actual y el que asumirá a partir del 10 de diciembre.

"El resultado demostró que fue una buena decisión", indicó sobre el 50% de votos que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires.

El caso Espert y la "defensiva" en la campaña

"Que alguien de la fuerza política quede involucrado... yo estaba mal", confió sobre cómo recibió el escándalo que envolvió a José Luis Espert con supuestos vínculos con el narcotráfico.

"La gente nos tranquilizaba a nosotros. A mí me hizo cambiar el humor. Antes estaba muy tensa, muy a la defensiva", indicó y confió que "nosotros estábamos como un boxeador intentando esquivar las piñas y aparte de quienes hoy tienen a su principal referencia presa", en relación a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena a seis años de prisión en su domicilio.

"Me sentí mal de tener que estar a la defensiva y no a la ofensiva en la campaña. Cuando salí a la calle, cambié. La gente no estaba ahí", confió y compartió que le decía a su equipo de campaña: "Siento un clima en la calle, muy impresionante" y que a la vez se preguntaba si "este clima que yo siento en la calle ¿será verdad?".

