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Causa
Manuel Adorni
ANTE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

En medio de la causa contra Adorni, Patricia Bullrich presentó su declaración jurada

La jefa del bloque libertario en el Senado adelantó más de un mes la entrega de su documentación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, después de reclamar públicamente que el jefe de Gabinete difundiera “de inmediato” la suya.

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La última declaración pública de Bullrich había sido presentada en diciembre

La última declaración pública de Bullrich había sido presentada en diciembre, cuando asumió como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Lo hizo más de un mes antes del vencimiento del plazo oficial, luego de haber reclamado públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundiera "de inmediato" la suya en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

Leé también Tras el pedido de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: "Ni en pedo se va"
El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete “tiene todo listo” para presentar su declaración jurada. (Foto: archivo).
bullrich y adorni
La senadora hab&iacute;a reclamado que Adorni presentara &ldquo;de inmediato&rdquo; su declaraci&oacute;n jurada para despejar dudas sobre su patrimonio. (Foto: archivo).

La senadora había reclamado que Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada para despejar dudas sobre su patrimonio. (Foto: archivo).

La documentación ya figura cargada en el sitio oficial del Senado dentro del apartado de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Ejercicio. Allí aparecen, por ahora, muy pocos legisladores que hayan cumplido anticipadamente con el trámite, entre ellos Flavio Fama y Alejandra Vigo. En Diputados, la medida también fue replicada por Damián Arabia, dirigente cercano a Bullrich.

El pedido de Bullrich a Adorni

La presentación se concretó dos semanas después de que la exministra de Seguridad cuestionara públicamente la demora de Adorni para exhibir sus bienes. “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”, había señalado.

“Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", agregó.

El respaldo de Milei

En medio de la presión política, el presidente Javier Milei había salido a respaldar a su jefe de Gabinete y aseguró que la documentación sería presentada “de manera inminente”. Sin embargo, Adorni todavía no entregó la declaración patrimonial requerida en la investigación judicial que impulsan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El jefe de Gabinete todavía tiene tiempo de hacer la presentación hasta el 31 de julio, después de la extensión del plazo oficial que originalmente vencía el 30 de mayo.

La última declaración de Bullrich

La declaración jurada pública más reciente de Patricia Bullrich hasta este miércoles había sido la que presentó en diciembre, cuando asumió como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En ese documento, la dirigente informó un patrimonio total de $223 millones. Entre los bienes incluidos aparecían un departamento con cochera utilizado como vivienda familiar en la Ciudad de Buenos Aires, otra cochera adicional en el mismo distrito y un campo en Los Toldos recibido por herencia.

La presentación también detallaba depósitos bancarios en pesos y dólares, dinero en efectivo y distintos créditos fiscales relacionados con retenciones y percepciones impositivas.

Además, Bullrich declaró que no registraba deudas al momento de asumir su banca en el Senado.

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