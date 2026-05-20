En medio de la causa contra Adorni, Patricia Bullrich presentó su declaración jurada

“Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", agregó.

El respaldo de Milei

En medio de la presión política, el presidente Javier Milei había salido a respaldar a su jefe de Gabinete y aseguró que la documentación sería presentada “de manera inminente”. Sin embargo, Adorni todavía no entregó la declaración patrimonial requerida en la investigación judicial que impulsan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El jefe de Gabinete todavía tiene tiempo de hacer la presentación hasta el 31 de julio, después de la extensión del plazo oficial que originalmente vencía el 30 de mayo.

La última declaración de Bullrich

La declaración jurada pública más reciente de Patricia Bullrich hasta este miércoles había sido la que presentó en diciembre, cuando asumió como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En ese documento, la dirigente informó un patrimonio total de $223 millones. Entre los bienes incluidos aparecían un departamento con cochera utilizado como vivienda familiar en la Ciudad de Buenos Aires, otra cochera adicional en el mismo distrito y un campo en Los Toldos recibido por herencia.

La presentación también detallaba depósitos bancarios en pesos y dólares, dinero en efectivo y distintos créditos fiscales relacionados con retenciones y percepciones impositivas.

Además, Bullrich declaró que no registraba deudas al momento de asumir su banca en el Senado.