"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales": el mensaje de Bullrich tras la salida de Adorni

Las diferencias volvieron a quedar en evidencia este martes. Bullrich decidió no participar de un encuentro convocado por Adorni con los senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde se iba a definir la estrategia parlamentaria para el segundo semestre y la respuesta ante una eventual interpelación en el Congreso.

En el oficialismo esperaban contar con toda la bancada, por lo que la ausencia de Bullrich fue interpretada como un nuevo gesto de distancia respecto de quien, pocas horas después, terminaría dejando su cargo.

La carta de renuncia de Adorni

La renuncia fue comunicada por Adorni mediante una carta y fue definida luego de una jornada el último viernes de fuertes versiones en la Casa Rosada.

"Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", dijo Adorni dirigiéndose al presidente.

Además, le expresó al mandatario: "Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".

"Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (sí Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi", enumeró sobre las supuestas versiones en su contra.

A la vez, protestó por haber sido llamado "delincuente y corrupto" sin lo que, consideró, "un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas". "Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia (Karina Milei)", enfatizó.

"También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy", planteó.

En otro pasaje de la misiva, señaló que el "ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío" y reivindicó que "lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual".

"Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra", indicó.

En esa línea continuó: "Yo lo haré desde el lugar que me toque. Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor Presidente".

"A pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino, y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno", se despidió del Presidente y le agradeció a él, a su equipo de trabajo y a los ministros del Gobierno.

Por último, completó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".