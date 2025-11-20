Javier Milei firmó el decreto que le devuelve la Secretaría de Deportes y el Renaper al Ministerio del Interior

Diego Santilli, clave en las elecciones y ahora ministro con más poder

El ministro del Interior encabezó en un movimiento de urgencia y encabezó la lista de diputados para las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Logró un triunfo histórico para la Libertad Avanza, como fue derrotar al peronismo en su bastión: la provincia bonaerense. Pero no asumirá como diputado el próximo 10 de diciembre porque Javier Milei lo llevó al gabinete nacional. Le dio el cargo de ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos.

Pero con este decreto, el 825/2025, le da dos funciones más a su cartera. Volverá a tener el control del Registro Nacional de las Personas, una dependencia muy importante en cualquier país. Permite llegar el registro de todos los nacimientos, muertes y la documentación para inmigrantes extranjeros. También es responsable de elaborar muchos documentos imprescindibles como partidas de nacimiento, el DNI y los pasaportes, entre otros.

Eso se había quitado del área de Interior en las primeras medidas de reestructuración del Estado. Ahora regresan, como fundamenta el DNU: "Que para una mejor gestión de las acciones de gobierno resulta necesario asignar al MINISTERIO DEL INTERIOR competencias vinculadas con el contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas a cargo del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS".

Turismo para Daniel Scioli y Deportes para Diego Santilli

Cuando el ex vicepresidente Daniel Scioli dejó al peronismo para sumarse a LLA, recibió un área en el que siempre se movió con comodidad: el Turismo. Con estos cambios, seguirá así, pero Diego Santilli tendrá ahora a su cargo el área de deportes. La promoción, el cuidado de lugares muy importantes como el CENARD, el centro de alto rendimiento que los deportistas han hecho sobradas quejas sobre su estado. El año 2028 habrá juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles.

En dos puntos del decreto se definen algunos de los aspectos "deportivos" del ministro Diego Santilli:

23. Entender en la determinación de las políticas de Deportes en el ámbito Nacional.

24. Entender en lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación.

Unas de las prioridades para la "faceta deportiva" del ministerio de Diego Santilli. Con estas áreas que recupera la cartera del Interior, Santilli tendrá más poder dentro del gabinete, al siempre importante rango que significa ser el ministro "político" del Gobierno.