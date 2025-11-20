En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Ministerio Del Interior
Más funciones

Javier Milei firmó el decreto que le devuelve la Secretaría de Deportes y el Renaper al Ministerio del Interior

El Presidente restituyó dos dependencias al área del Ministerio del Interior. Así, el lugar para el que fue designado el ex PRO, Diego Santilli, recupera dos estructuras importantes que le dan más poder dentro del gabinete nacional.

Javier Milei firmó un decreto que le devuelve áreas importantes al ministerio del Interior (Foto: Archivo)

Javier Milei firmó un decreto que le devuelve áreas importantes al ministerio del Interior (Foto: Archivo)
Leé también Milei da las puntadas finales al nuevo gabinete y ya tendría definidos los reemplazos de Bullrich y Petri
Javier Milei ratificó a Mariano Cuneo Libarona como ministro de justicia y ultima los detalles para relanzar el gabinete. Foto: Archivo

Se trata de la Secretaría de Deportes y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). El decreto, además, lleva la firma de dos de los nuevos ministros del Presidente tras las elecciones de octubre: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Diego Santilli, quien recibe esas dos áreas para su órbita.

Así, la Casa Rosada da marcha atrás con algunas de las decisiones administrativas anunciadas en el Decreto 793/2025, para reordenar el organigrama estatal. En concreto, una de las áreas más importantes que regresan al ámbito de interior es todo lo vinculado con el sostenimiento y desarrollo del deporte.

Por el otro lado, el ente encargado del control y otorgamiento de los documentos personales de quienes nacen y viven en la Argentina será una de las funciones clave para el ministro del Interior. Por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas se otorga el pasaporte, cuyas medidas de seguridad, entre otras cosas, son vitales para lo que se discute con los Estados Unidos: la posibilidad de que la Argentina sea incluida en el selecto grupo que no necesitan de una visa para poder ingresar a ese país.

Diego Santilli, clave en las elecciones y ahora ministro con más poder

El ministro del Interior encabezó en un movimiento de urgencia y encabezó la lista de diputados para las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Logró un triunfo histórico para la Libertad Avanza, como fue derrotar al peronismo en su bastión: la provincia bonaerense. Pero no asumirá como diputado el próximo 10 de diciembre porque Javier Milei lo llevó al gabinete nacional. Le dio el cargo de ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos.

Pero con este decreto, el 825/2025, le da dos funciones más a su cartera. Volverá a tener el control del Registro Nacional de las Personas, una dependencia muy importante en cualquier país. Permite llegar el registro de todos los nacimientos, muertes y la documentación para inmigrantes extranjeros. También es responsable de elaborar muchos documentos imprescindibles como partidas de nacimiento, el DNI y los pasaportes, entre otros.

Eso se había quitado del área de Interior en las primeras medidas de reestructuración del Estado. Ahora regresan, como fundamenta el DNU: "Que para una mejor gestión de las acciones de gobierno resulta necesario asignar al MINISTERIO DEL INTERIOR competencias vinculadas con el contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas a cargo del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS".

Turismo para Daniel Scioli y Deportes para Diego Santilli

Cuando el ex vicepresidente Daniel Scioli dejó al peronismo para sumarse a LLA, recibió un área en el que siempre se movió con comodidad: el Turismo. Con estos cambios, seguirá así, pero Diego Santilli tendrá ahora a su cargo el área de deportes. La promoción, el cuidado de lugares muy importantes como el CENARD, el centro de alto rendimiento que los deportistas han hecho sobradas quejas sobre su estado. El año 2028 habrá juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles.

En dos puntos del decreto se definen algunos de los aspectos "deportivos" del ministro Diego Santilli:

23. Entender en la determinación de las políticas de Deportes en el ámbito Nacional.

24. Entender en lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación.

Unas de las prioridades para la "faceta deportiva" del ministerio de Diego Santilli. Con estas áreas que recupera la cartera del Interior, Santilli tendrá más poder dentro del gabinete, al siempre importante rango que significa ser el ministro "político" del Gobierno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Ministerio Del Interior Diego Santilli Turismo RENAPER
Notas relacionadas
El Presidente planteó que la diferencia en el resultado electoral de octubre "se llama primera vuelta"
El presidente condecoró a Andrea Bocelli y el cantante italiano cantó en la Casa Rosada
Milei confirmó el cambio del pago del aguinaldo para jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar