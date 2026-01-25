Milei viaja a Mar del Plata para continuar con el "Tour de la Gratitud" y participará de La Derecha Fest

Desde el espacio libertario describen a La Derecha Fest como una “convención política”, que reúne a exponentes del movimiento conservador en la Argentina. Del encuentro también participarán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes y público en general.

Ese mismo martes, ya por la noche, Milei tiene previsto asistir como espectador al espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por su ex pareja Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de Mar del Plata.

Así será la "Argentina Week" en Nueva York: el evento que encabezará Javier Milei en marzo

El presidente Javier Milei confirmó que regresará en marzo a Estados Unidos para participar del Argentina Week, un evento de tres días que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. La presencia del mandatario fue ratificada este sábado al compartir en su cuenta de X un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según explicó Oxenford, se trata del mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente, con la participación confirmada del Presidente en la apertura del encuentro. “Agradezco especialmente a Javier Milei por su apoyo a esta iniciativa”, escribió el diplomático.

En su publicación, Oxenford detalló que durante el Argentina Week se presentarán a inversores internacionales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. “La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, afirmó.

El embajador subrayó que se trata de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y de sostener un sendero de crecimiento de largo plazo, en el marco de un entorno regulatorio que el Gobierno define como más simple, previsible y orientado a la inversión.