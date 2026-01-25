En vivo Radio La Red
Milei viaja a Mar del Plata para continuar con el "Tour de la Gratitud" y participará de La Derecha Fest

El presidente realizará un encuentro con el público, participará de La Derecha Fest y asistirá a un espectáculo teatral durante su visita a la ciudad balnearia.

El presidente Javier Milei continuará esta semana con su denominado “Tour de la Gratitud” y viajará este lunes 26 a Mar del Plata, donde realizará actividades públicas para agradecer el respaldo recibido por parte de la ciudadanía desde el inicio de su gestión.

Milei habló del dólar, la inflación y las bandas cambiarias: las claves sobre el futuro económico (Foto: captura)

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del Gobierno Nacional, el primer encuentro con el público tendrá lugar el mismo lunes a partir de las 20.30, en la esquina de Güemes y Avellaneda, uno de los puntos más concurridos de la ciudad balnearia.

milei davos

Milei estará acompañado por algunos funcionarios de su gabinete y tiene previsto saludar a marplatenses y turistas, además de compartir lo que desde el oficialismo definen como “los avances del proceso de transformación” que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La agenda presidencial continuará el martes 27, cuando el mandatario participará por segundo año consecutivo del evento conocido como La Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal, Nicolás Márquez. La convocatoria contará con la presencia de influencers libertarios y referentes que difunden las ideas del Presidente.

Desde el espacio libertario describen a La Derecha Fest como una “convención política”, que reúne a exponentes del movimiento conservador en la Argentina. Del encuentro también participarán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes y público en general.

Ese mismo martes, ya por la noche, Milei tiene previsto asistir como espectador al espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por su ex pareja Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de Mar del Plata.

Así será la "Argentina Week" en Nueva York: el evento que encabezará Javier Milei en marzo

El presidente Javier Milei confirmó que regresará en marzo a Estados Unidos para participar del Argentina Week, un evento de tres días que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. La presencia del mandatario fue ratificada este sábado al compartir en su cuenta de X un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según explicó Oxenford, se trata del mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente, con la participación confirmada del Presidente en la apertura del encuentro. “Agradezco especialmente a Javier Milei por su apoyo a esta iniciativa”, escribió el diplomático.

En su publicación, Oxenford detalló que durante el Argentina Week se presentarán a inversores internacionales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. “La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”, afirmó.

El embajador subrayó que se trata de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y de sostener un sendero de crecimiento de largo plazo, en el marco de un entorno regulatorio que el Gobierno define como más simple, previsible y orientado a la inversión.

