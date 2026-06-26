En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
tierras
Senado
Congreso

Cambios en la Ley de Tierras: advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles y el impacto en la soberanía

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado convocó a investigadores, especialistas y dirigentes políticos, quienes cuestionaron el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Banner Seguinos en google DESK
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado debatió sobre la Ley de Tierras (Foto: Senado de la Nación).

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado debatió sobre la Ley de Tierras (Foto: Senado de la Nación).

La discusión por la reforma de la Ley de Tierras se instaló en el Senado con una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde investigadores, especialistas y dirigentes políticos cuestionaron el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Durante el encuentro, advirtieron que la iniciativa podría flexibilizar los controles sobre la propiedad de la tierra y afectar la soberanía nacional.

Leé también Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada"
Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada. (Foto: archivo)

El debate, encabezado por el senador Eduardo "Wado" de Pedro, giró en torno a la presentación del cuarto informe del Observatorio de Tierras del Conicet, además de las exposiciones de académicos, representantes de organizaciones sociales y referentes sindicales.

Al inaugurar la jornada, De Pedro sostuvo que las ponencias podían resultar determinantes para los legisladores que aún no definieron su posición de cara al tratamiento del proyecto en el recinto. En ese sentido, manifestó su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre el control del territorio nacional y los mecanismos de protección de la tierra.

Entre los distintos asistentes estuvieron Gervasio Muñoz, Lucía Yáñez, Nahuel Levaggi, Julián Domínguez, Jorge Capitanich, Tamara Basteiro, Fabián Brown, Marcelo Bergman, el obispo de Chascomús, Juan Liébana y Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

Paleo, precisamente, planteó que le resulta llamativo "lo laxos que somos los argentinos para ceder soberanía. Deberíamos estar discutiendo una ley de protección de los activos estratégicos”.

"Tendría que estar regulado y establecerse cuál es el listado de los objetivos estratégicos, de valor estratégico de nuestro país, y que no pueden, bajo ningún concepto, cederse a ningún otro ente que no sea el Estado nacional. El Estado debe tener el control, quizás aceptando inversión extranjera, pero siempre preservando lo que sería la acción, la capacidad de decisión. No ceder la soberanía ni por 10 minutos absolutamente a nadie", agregó.

La reunión dejó expuesto el rechazo de distintos sectores académicos, sindicales y políticos al proyecto de reforma. En ese sentido, Marcelo Bergman sociólogo y doctor por la Universidad de California en San Diego, alertó sobre el "cuidado" que se debe tener "en la zona de fronteras".

"Esta ley lo que viene a hacer es a quitar regulación sobre las zonas de frontera y permite que un grupo extranjero pueda llegar a controlar un espacio. Para darles un ejemplo: si el PCC (Primer Comando de la Capital), que es el gran grupo narco de San Pablo y de Brasil en general, quisiera adquirir territorios en Misiones, con esta ley consigue varios testaferros y lo hace. Es imposible trazar el dinero con el que van a adquirir esas tierras", advirtió.

"No vaya a ser que en 10 o 15 años nos agarremos la cabeza diciendo qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales que no solamente trafican drogas, sino que se dedican a la minería ilegal, al contrabando, etcétera", agregó.

Fabián Brown, general de Brigada (R) y académico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), señaló que la modificación de la norma impacta en "cuestiones que hacen a la defensa de la seguridad nacional".

"Estamos hablando de la eliminación de cuántas tierras puede tener un extranjero en la Argentina; estamos hablando de eliminar la zona de seguridad en fronteras; estamos hablando de eliminar la identificación del beneficiario final que compra el bien", señaló

"Vemos cómo esta ley impacta en las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. Las dos leyes hablan de territorio y el concepto, como muy bien dijeron los que nos antecedieron, es el territorio continental, los espacios marítimos e insulares", expresó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
tierras Senado
Notas relacionadas
La UBA celebró el fallo que obliga al Gobierno a cumplir parte de la Ley de Financiamiento Universitario
Argentina enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 589 muertos
La ONU volvió a pedir que Argentina y el Reino Unido retomen la negociación por las Islas Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar