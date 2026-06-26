Cambios en la Ley de Tierras: advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles y el impacto en la soberanía

Paleo, precisamente, planteó que le resulta llamativo "lo laxos que somos los argentinos para ceder soberanía. Deberíamos estar discutiendo una ley de protección de los activos estratégicos”.

"Tendría que estar regulado y establecerse cuál es el listado de los objetivos estratégicos, de valor estratégico de nuestro país, y que no pueden, bajo ningún concepto, cederse a ningún otro ente que no sea el Estado nacional. El Estado debe tener el control, quizás aceptando inversión extranjera, pero siempre preservando lo que sería la acción, la capacidad de decisión. No ceder la soberanía ni por 10 minutos absolutamente a nadie", agregó.

La reunión dejó expuesto el rechazo de distintos sectores académicos, sindicales y políticos al proyecto de reforma. En ese sentido, Marcelo Bergman sociólogo y doctor por la Universidad de California en San Diego, alertó sobre el "cuidado" que se debe tener "en la zona de fronteras".

"Esta ley lo que viene a hacer es a quitar regulación sobre las zonas de frontera y permite que un grupo extranjero pueda llegar a controlar un espacio. Para darles un ejemplo: si el PCC (Primer Comando de la Capital), que es el gran grupo narco de San Pablo y de Brasil en general, quisiera adquirir territorios en Misiones, con esta ley consigue varios testaferros y lo hace. Es imposible trazar el dinero con el que van a adquirir esas tierras", advirtió.

"No vaya a ser que en 10 o 15 años nos agarremos la cabeza diciendo qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales que no solamente trafican drogas, sino que se dedican a la minería ilegal, al contrabando, etcétera", agregó.

Fabián Brown, general de Brigada (R) y académico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), señaló que la modificación de la norma impacta en "cuestiones que hacen a la defensa de la seguridad nacional".

"Estamos hablando de la eliminación de cuántas tierras puede tener un extranjero en la Argentina; estamos hablando de eliminar la zona de seguridad en fronteras; estamos hablando de eliminar la identificación del beneficiario final que compra el bien", señaló

"Vemos cómo esta ley impacta en las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. Las dos leyes hablan de territorio y el concepto, como muy bien dijeron los que nos antecedieron, es el territorio continental, los espacios marítimos e insulares", expresó.