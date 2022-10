Camioneros amenazó con bloqueos y Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, le respondió: "Es una instancia violenta"

Y sentenció: "El bloqueo es una instancia que resulta violenta y no puede ser un método ordinario".

Kelly Olmos cuestionó el pedido paritario de Camioneros

Pablo Moyano indicó a la prensa, después de una audiencia de pocos minutos, que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año -lo que consideró una "ridiculez"- y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono, y criticó duramente a diversos grupos empresarios, a los que acusó de "especuladores" que "aumentan los precios".

Kelly Olmos 6.jpg Kelly Olmos, la funcionaria y reemplazante de Claudio Moroni, cuestionó duramente al gremio que lidera Pablo Moyano (Foto: archivo).

En este sentido, la ministra de Trabajo señaló que el pedido paritario del gremio “puede ser justo para los trabajadores de un sector, pero muy insolidario para otros que, dada la heterogeneidad, quedan atrás, ya que impacta en la inflación”.

"Hay que encuadrar todo dentro de la posibilidad de que los trabajadores tengan una vida digna, pero en un marco en el que el bienestar general esté presente. Nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Nuestro compromiso es que no pierdan y que recuperen capacidad adquisitiva, pero que no retroalimentemos la alta inflación", cuestionó Olmos

En tanto, respecto al pedido de Moyano -y varios gremios afines al kirchnerismo- de dar una suma fija para los trabajadores, manifestó que "lo estamos analizando, necesitamos reflexionar un poco más acerca de esto, ojalá pudiéramos dar una respuesta lineal a un tema tan complejo".

Pablo Moyano foto camioneros ok.jpg Pablo Moyano calificó de "ridícula" la propuesta salarial de la patronal (Foto: Télam).

¿Qué dijo Pablo Moyano sobre la fallida reunión en el Ministerio de Trabajo?

El cosecretario general de la CGT sostuvo que "los empresarios son los especuladores; Arcor, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint, Paolo Rocca, las petroleras, son los que aumentan los precios todos los días".

Y al ser consultado sobre un eventual pacto para un congelamiento de precios, contestó: "Te creés que si los camioneros congelan los salarios, Coto, Carrefour, toda esa banda van a congelar los precios?".

Moyano reiteró su pedido de un bono salarial "para todas las organizaciones" de trabajadores, especialmente en los casos en que no pueden cubrir la canasta básica, y dijo que "30 mil pesos es la base".