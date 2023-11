Cancillería rechazó que Islas Malvinas sea una cuestión "resuelta", como señaló el Reino Unido

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaARG%2Fstatus%2F1727061672047878334%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1727061672047878334%7Ctwgr%5Ea865a90396afb65f1ce0fb93902bb81fa31328ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telam.com.ar%2Fnotas%2F202311%2F647311-cancilleria-argentina-soberania-islas-malvinas-onu-reino-unido.html&partner=&hide_thread=false Malvinas: respuesta a las declaraciones del portavoz del Primer Ministro del Reino Unido.



La Cancillería recordó además la resolución 37/9, "adoptada por la Asamblea General en noviembre de 1982, apenas meses después del conflicto del Atlántico Sur", que instaba a ambas partes a "reanudar las negociaciones de soberanía" y encomendaba al Secretario General de la ONU a encarar una "misión de buenos oficios para acercar a las partes".

"En consecuencia, el conflicto no alteró la naturaleza de la controversia, que sigue hasta el día de hoy pendiente de resolución", señaló la cartera que conduce Santiago Cafiero.

Además, señaló la Cancillería que "en estos 40 años de democracia, los diferentes gobiernos argentinos han demandado al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales, lo que constituye una política de Estado que se encuentra consagrada en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional".

"Dicha disposición ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, y establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", añadió.

Y concluyó que "como muestra de ese compromiso con la solución pacífica de la controversia, el 2 de marzo la Argentina propuso al Reino Unido una renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur que contempla el establecimiento de un proceso formal de negociaciones donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos, la reanudación de las negociaciones de soberanía".

El Reino Unido felicitó a Milei pero aseguró que Malvinas es una cuestión "resuelta"

Este lunes, el Gobierno del Reino Unido había felicitado al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su triunfo y lo instó a trabajar por una “relación sólida y productiva”, pero destacó que para Londres el litigio por la soberanía de las islas Malvinas es “una cuestión resuelta”.

El vocero del primer ministro británico Rishi Sunak, sostuvo: "No he visto los comentarios más recientes al respecto. Creo que (Milei) ha planteado varios puntos diferentes al respecto durante la campaña. Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las Islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará".