Capital Humano firmó un acuerdo para la compra de alimentos por 310 millones de pesos

Luciano Ojea Quintana, director nacional de Cáritas Argentina, sostuvo al respecto: "Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado Nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive".

Y añadió, en la misma línea: "Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección".

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó un acuerdo con Cáritas Argentina por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos.



A partir de este convenio, el Ministerio de Capital Humano busca seguir impulsando acciones que permitan abordar las…

Pettovello y las organizaciones sociales

La ayuda económica a Cáritas llega días después de que Pettovello afirmara que no ayudará a organizaciones sociales.

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y les hacen hacer cola bajo el sol", expresó, en declaraciones a A24.com.

La misión de Cáritas

Cáritas responde a las necesidades específicas y urgentes de familias, grupos y comunidades en situación de emergencia socioeconómica y vulnerabilidad, que son acompañados por más de 40.000 voluntarios.

La organización tiene entre sus objetivos gestionar y planificar una alimentación organizada, responsable y estratégica para promover hábitos más sanos con una nutrición equilibrada.