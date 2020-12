Carrió candidata en 2021: "Voy a jugar el año que viene"

Elisa Carrió adelantó que se presentará en las legislativas.

Pese a que había asegurado que se retiraba de la política, Elisa Carrió adelantó que será candidata en las elecciones de 2021 y no descartó presentarse en 2023. "Voy a jugar el año que viene, no estoy dispuesta a que perdamos la libertad", dijo la líder de la Coalición Cívica.

En declaraciones a Desde el llano, por TN, la ex diputada habló sobre las elecciones y señaló: "Voy a jugar el año que viene. Me recuperé bastante en la salud, tengo que asegurarme con una vacuna segura, pero no estoy dispuesta a que perdamos la libertad. Me acompaña muchísima gente, la Coalición Cívica, gran parte del PRO y también el radicalismo".

En ese sentido, afirmó: "No descarto ni ser candidata a diputada, ni ser candidata a gobernadora en 2023, porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires. Además, no me importan las derrotas ni las victorias".