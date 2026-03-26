La Justicia condenó a Morena Rial a 3 años de prisión efectiva: "Presa con..."

De todos modos, el caso aún podría tener derivaciones. Candalaft advirtió que resta conocer la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado, ya que "muy probablemente" se avance en algún tipo de compensación económica. Así, aunque la condena ya fue dictada, el desarrollo del caso podría sumar nuevos capítulos en los próximos días.

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Qué regalo recibió Morena Rial

Morena Rial se encuentra atravesando una etapa clave en su vida personal. Tras haber permanecido seis meses detenida en el penal de Magdalena, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria y actualmente cumple la medida en la vivienda de su hermana, Rocío, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Lejos del contexto carcelario, este nuevo presente parece marcar un punto de inflexión. En su entorno aseguran que tiene la intención de reordenar su vida y proyectarse a futuro, y uno de los caminos que evalúa es iniciar la carrera de Abogacía, motivada por su propia experiencia reciente con el sistema judicial.

En medio de este cambio, hubo un gesto que llamó la atención por su carga simbólica. Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, decidió acompañarla con un obsequio muy particular, pensado específicamente para esta nueva etapa vinculada al estudio.

El propio letrado fue quien dio detalles del regalo: "Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó".

Más allá de lo sencillo del presente, el significado es claro: materiales de estudio que apuntan a incentivar su formación y acompañar un cambio de rumbo. Nada de lujos, sino herramientas concretas para empezar a construir otro horizonte.

Personas cercanas a Morena sostienen que su paso por la cárcel, donde incluso atravesó períodos de aislamiento, fue determinante. Esa experiencia habría generado un quiebre en su forma de ver las cosas y en sus prioridades.

De esta manera, mientras continúa bajo prisión domiciliaria, la joven comienza a transitar una etapa distinta, enfocada en el estudio y en la posibilidad de dejar atrás los episodios que la llevaron a estar en conflicto con la Justicia.