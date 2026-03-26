Tregua en la interna del Gobierno: Adorni, Bullrich y Santiago Caputo, alineados para recuperar la iniciativa

Se trata del acto de inauguración del primer centro de capacitación laboral que organizó Pettovello en el proceso de eliminación de los planes sociales Potenciar Trabajo. Se trata de un sistema de vouchers por los cuales en lugar de cobrar dinero, los beneficiarios reciben una beca para estudiar oficios con salida laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037190660319523076?s=20&partner=&hide_thread=false Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

"Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin.", afirmó Adorni en un mensaje en X donde posteó la foto con la jefa del bloque de senadores de LLA, desde su despacho en la planta baja de la Casa Rosada.

"Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!", posteó por su parte Bullrich tras la reunión en Casa Rosada.

El reencuentro ocurrió este jueves al mediodía, después de varias semanas de fuerte tensión y desconfianzas mutuas en el seno mismo de la mesa política de Milei, alimentadas por el malestar que dejaron trascender varias fuentes del Gobierno porque la exministra de Seguridad no salió a respaldar a Adorni. El silencio de Bullrich llegó en el peor momento, cuando trascendieron los videos del avión a Punta del Este y fotos de las propiedades que se le atribuyen al jefe de Gabinete que no figuran en su declaración jurada. Justo ahí, Bullrich "se mostró paseando por el festival Lollapalooza", le recriminan.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

La interna en ese momento se encontraba al rojo vivo, según trascendidos desde las oficinas del karinismo y del equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, que se quejaban por las filtraciones que perjudicaban al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras Bullrich se mostraba alejada en medio de otra interna por el freno a la designación de su delfín, Diego Valenzuela, en la Agencia de Migraciones.

Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo, controlan los servicios de inteligencia de la SIDE y de las fuerzas de Seguridad, a través de la ministra Alejandra Monteoliva, y habían quedado apuntados por un sector del Gobierno, por no haber advertido nada sobre una supuesta "operación política para desestabilizar al gobierno".

Según trascendidos desde el entorno de Karina Milei señalan que las denuncias contra Adorni en realidad la tienen a ella como destinataria, y por eso salieron públicamente con el presidente a sostener al jefe de Gabinete.

De esta manera, el propio Milei se pone al frente para sostener al jefe de Gabinete, en medio del escándalo por los gastos no declarados en viajes de avión y de compras de casas.

La estrategia del gobierno fue diseñada en el último fin de semana largo en sendas reuniones por separado entre Milei con Adorni, Santiago Caputo y en un grupo de Whatsapp que tienen los máximos referentes del Gobierno: el objetivo de la Casa Rosada es cambiar el eje de la discusión pública y mostrar a todo el gobierno alineado en apoyo al jefe de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037213970902229387?s=20&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

El miércoles después de la tensa conferencia de prensa en la que se cruzó duro con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Adorni se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques para definir los cambios en el Código Penal y en los pliegos para cubrir las vacantes de jueces.

Más tarde, recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien definió el texto final de la ley Hojarasca que plantea la eliminación de 70 normas regulatorias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2036909036554055835?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias @madorni! Sumamos al proyecto de propiedad privada anunciado hoy, el de "Hojarasca" que deroga más de 70 leyes obsoletas. El paquete de desregulación irá desde el cabotaje, hasta la industria del seguro. Como pide @JMilei Argentina será el país más libre del mundo! VLLC! https://t.co/q7RtYca17k — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 25, 2026

Este jueves fueron los turnos de Patricia Bullrich, a las 11.30 para coordinar la agenda de temas que enviará el Gobierno al Senado esta semana.

Continuó a las 14 con la visita de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien encara una fuerte reestructuración del ministerio con la eliminación y fusión de áreas vinculadas a la secretaría de Trabajo y de la ANSES, y de los programas sociales.

Finalmente, este jueves a las 15 Adorni volvía a reunirse con el ministro el Interior, Diego Santilli, para retomar la estrategia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, en busca de los votos para que el Congreso le apruebe las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un caldeado debate en audiencias públicas por la ley de Glaciares, el Gobierno espera que Diputados la trate el próximo 8 de abril.

Mientras enviará en los próximos días los proyectos de reforma a las leyes de Financiamiento Universitario y de Discapacidad, votados por la oposición el año pasado, para blindar el equilibrio fiscal, insisten en el Gobierno, con más medidas de ajuste en el gasto del Estado.

En tanto, el Gobierno ya se alista para enviar la ley hojarasca, y las reformas a las leyes de Expropiación y de Tierras, como del Manejo del fuego, y del Código Penal.

Adorni confirmó además, que asistirá al Congreso a brindar su informe de gestión el próximo 29 de abril, sesión especial en la que deberá enfrentar las preguntas de la oposición, y a la que iría acompañado por el Presidente.