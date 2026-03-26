Tregua en la interna del Gobierno: Adorni, Bullrich y Santiago Caputo, alineados para recuperar la iniciativa
Con la necesidad de salir del Adornigate, los sectores en pugna del gobierno sellan una nueva tregua en la interna. Adorni se reunió con el asesor Santiago Caputo, con Patricia Bullrich y varios ministros. Hiperactivo, cierra la semana en un acto junto a Milei y Pettovello.
Manuel Adorni y Patricia Bullrich se reunieron en el despacho del jefe de Gabinete, en Casa Rosada. Foto: Adorni en X.
Con el fin de salir de la crisis en que quedó envuelto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras descartar su renuncia, el Gobierno diseñó una estrategia de comunicación para mostrar que el Gobierno de Javier Milei sigue funcionando con todos los ministros alineados, redobló la apuesta con anuncios de varios paquetes de leyes y medidas, y una agenda hiperactiva.
En ese clima de máxima tensión con la ratificación explícita del apoyo de Javier y de Karina Milei, Adorni retomó el protagonismo con varias actividades oficiales en la Casa Rosada.
El miércoles brindó la conferencia de prensa más tensa que se recuerde desde que llegó al poder, con duros cruces con los periodistas acreditados, y retomó por la tarde del miércoles y jueves, las rondas de reuniones bilaterales con ministros, en su despacho.
Adorni culmina la semana este viernes invitado a un acto junto al presidenteJavier Milei y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Se trata del acto de inauguración del primer centro de capacitación laboral que organizó Pettovello en el proceso de eliminación de los planes sociales Potenciar Trabajo. Se trata de un sistema de vouchers por los cuales en lugar de cobrar dinero, los beneficiarios reciben una beca para estudiar oficios con salida laboral.
"Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin.", afirmó Adorni en un mensaje en X donde posteó la foto con la jefa del bloque de senadores de LLA, desde su despacho en la planta baja de la Casa Rosada.
"Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!", posteó por su parte Bullrich tras la reunión en Casa Rosada.
El reencuentro ocurrió este jueves al mediodía, después de varias semanas de fuerte tensión y desconfianzas mutuas en el seno mismo de la mesa política de Milei, alimentadas por el malestar que dejaron trascender varias fuentes del Gobierno porque la exministra de Seguridad no salió a respaldar a Adorni. El silencio de Bullrich llegó en el peor momento, cuando trascendieron los videos del avión a Punta del Este y fotos de las propiedades que se le atribuyen al jefe de Gabinete que no figuran en su declaración jurada. Justo ahí, Bullrich "se mostró paseando por el festival Lollapalooza", le recriminan.
La interna en ese momento se encontraba al rojo vivo, según trascendidos desde las oficinas del karinismo y del equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, que se quejaban por las filtraciones que perjudicaban al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras Bullrich se mostraba alejada en medio de otra interna por el freno a la designación de su delfín, Diego Valenzuela, en la Agencia de Migraciones.
Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo, controlan los servicios de inteligencia de la SIDE y de las fuerzas de Seguridad, a través de la ministra Alejandra Monteoliva, y habían quedado apuntados por un sector del Gobierno, por no haber advertido nada sobre una supuesta "operación política para desestabilizar al gobierno".
Según trascendidos desde el entorno de Karina Milei señalan que las denuncias contra Adorni en realidad la tienen a ella como destinataria, y por eso salieron públicamente con el presidente a sostener al jefe de Gabinete.
De esta manera, el propio Milei se pone al frente para sostener al jefe de Gabinete, en medio del escándalo por los gastos no declarados en viajes de avión y de compras de casas.
La estrategia del gobierno fue diseñada en el último fin de semana largo en sendas reuniones por separado entre Milei con Adorni, Santiago Caputo y en un grupo de Whatsapp que tienen los máximos referentes del Gobierno: el objetivo de la Casa Rosada es cambiar el eje de la discusión pública y mostrar a todo el gobierno alineado en apoyo al jefe de Gabinete.
El miércoles después de latensa conferencia de prensa en la que se cruzó duro con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Adorni se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques para definir los cambios en el Código Penal y en los pliegos para cubrir las vacantes de jueces.
Más tarde, recibió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien definió el texto final de la ley Hojarasca que plantea la eliminación de 70 normas regulatorias.
Gracias @madorni! Sumamos al proyecto de propiedad privada anunciado hoy, el de "Hojarasca" que deroga más de 70 leyes obsoletas. El paquete de desregulación irá desde el cabotaje, hasta la industria del seguro. Como pide @JMilei Argentina será el país más libre del mundo! VLLC! https://t.co/q7RtYca17k
Este jueves fueron los turnos de Patricia Bullrich, a las 11.30 para coordinar la agenda de temas que enviará el Gobierno al Senado esta semana.
Continuó a las 14 con la visita de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien encara una fuerte reestructuración del ministerio con la eliminación y fusión de áreas vinculadas a la secretaría de Trabajo y de la ANSES, y de los programas sociales.
Finalmente, este jueves a las 15 Adorni volvía a reunirse con el ministro el Interior, Diego Santilli, para retomar la estrategia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, en busca de los votos para que el Congreso le apruebe las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Mientras enviará en los próximos días los proyectos de reforma a las leyes de Financiamiento Universitario y de Discapacidad, votados por la oposición el año pasado, para blindar el equilibrio fiscal, insisten en el Gobierno, con más medidas de ajuste en el gasto del Estado.
En tanto, el Gobierno ya se alista para enviar la ley hojarasca, y las reformas a las leyes de Expropiación y de Tierras, como del Manejo del fuego, y del Código Penal.