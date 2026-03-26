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Murió Noelia Castillo Ramos, la mujer más joven en recibir la eutanasia en España

La catalana de 25 años padecía dolores “permanentes e irreversibles” luego de que, tras una violación grupal, quedó parapléjica al intentar quitarse la vida tirándose desde un quinto piso.

Le practicaron la eutanasia a Noelia Castillo

Le practicaron la eutanasia a Noelia Castillo, la joven española de 25 años (Foto: Antena 3)

La joven española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves tras recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, luego de una larga batalla judicial que mantuvo en suspenso su decisión durante casi dos años. La joven fue víctima de una violación grupal y quedó parapléjica, luego de intentar quitarse la vida al tirarse desde un quinto piso.

Leé también "¿Para qué me quieren viva?": la dura historia de Noelia, la joven que morirá por eutanasia
Quiero dejar de sufrir, el reclamo de Noelia, la joven que este jueves se someterá a la eutanasia en España. 

El caso generó un fuerte debate en España, ya que se trataba de la paciente más joven en acceder a la muerte asistida en el país y uno de los pocos casos vinculados a sufrimiento de origen psiquiátrico y físico combinado. La eutanasia de Noelia había sido autorizada inicialmente para el 2 de agosto de 2024, pero una medida judicial de último momento, impulsada por su padre con el apoyo de Abogados Cristianos, frenó el procedimiento.

El conflicto escaló incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque finalmente los recursos no prosperaron y la joven pudo concretar su decisión este 26 de marzo de 2026. Según trascendió, Noelia eligió despedirse previamente de su madre y morir en la residencia donde vivía, un lugar que definía como su “zona de confort”.

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Noelia Castillo Ramos tenía 25 años y era de Barcelona (Foto: El Voz de Ibiza)

Noelia Castillo Ramos tenía 25 años y era de Barcelona (Foto: El Voz de Ibiza)

Semanas antes de su muerte, la joven había expuesto públicamente su historia en televisión, en el programa “Ahora Sonsoles” de Antena 3, donde expresó con crudeza el dolor que atravesaba. “Quiero irme ya y dejar de sufrir”, dijo en una entrevista que tuvo gran repercusión. Incluso había contado cómo imaginaba ese momento: con su “vestido más bonito” y un maquillaje sencillo. “Siempre he pensado que quiero morirme guapa”, aseguró.

Una vida marcada por el dolor y secuelas irreversibles

La historia de Noelia estuvo atravesada por situaciones extremas desde joven. Tras una infancia difícil, en 2022 sufrió una agresión sexual múltiple. Meses después, intentó quitarse la vida, lo que le provocó una paraplejia irreversible.

Desde entonces, padecía dolor crónico, incontinencia, dependencia total y múltiples complicaciones médicas. Durante su tratamiento en el Instituto Guttman, comenzó a manifestar su voluntad de acceder a la eutanasia.

En abril de 2024 formalizó el pedido ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con todos los requisitos: secuelas permanentes, sufrimiento constante e irreversible y plena capacidad para decidir.

El conflicto familiar que llegó a los tribunales

El padre de la joven se opuso desde el inicio a su decisión y buscó impedirla por vía judicial. El enfrentamiento familiar se volvió público y profundizó el debate social sobre los límites entre el derecho individual y la intervención de terceros.

Noelia también había relatado la distancia con su padre y cuestionado su postura, en un testimonio que generó impacto en la opinión pública.

Su historia, atravesada por el dolor, la autonomía y la disputa judicial, deja una marca profunda en un tema que sigue generando posiciones encontradas y abre nuevos interrogantes sobre los alcances de este derecho.

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