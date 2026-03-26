Murió Noelia Castillo Ramos, la mujer más joven en recibir la eutanasia en España

Una vida marcada por el dolor y secuelas irreversibles

La historia de Noelia estuvo atravesada por situaciones extremas desde joven. Tras una infancia difícil, en 2022 sufrió una agresión sexual múltiple. Meses después, intentó quitarse la vida, lo que le provocó una paraplejia irreversible.

Desde entonces, padecía dolor crónico, incontinencia, dependencia total y múltiples complicaciones médicas. Durante su tratamiento en el Instituto Guttman, comenzó a manifestar su voluntad de acceder a la eutanasia.

En abril de 2024 formalizó el pedido ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con todos los requisitos: secuelas permanentes, sufrimiento constante e irreversible y plena capacidad para decidir.

El conflicto familiar que llegó a los tribunales

El padre de la joven se opuso desde el inicio a su decisión y buscó impedirla por vía judicial. El enfrentamiento familiar se volvió público y profundizó el debate social sobre los límites entre el derecho individual y la intervención de terceros.

Noelia también había relatado la distancia con su padre y cuestionado su postura, en un testimonio que generó impacto en la opinión pública.

Su historia, atravesada por el dolor, la autonomía y la disputa judicial, deja una marca profunda en un tema que sigue generando posiciones encontradas y abre nuevos interrogantes sobre los alcances de este derecho.