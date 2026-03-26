El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo y profundiza el ajuste en organismos el Estado

La reestructuración de ANLIS-Malbrán

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El ministro de Salud, Mario Lugones confirmó este jueves la decisión de eliminar o fusionar áreas del ANLIS Malbrán que se superponían o tenían funciones similares.

Lugones defendió la medida al señalar que "ANLIS Malbrán es una institución estratégica y su capacidad técnica es indispensable para cuidar la salud de los argentinos a través de la vigilancia de enfermedades, la investigación y la anticipación ante posibles brotes y emergencias sanitarias. Por eso lo ordenamos y fortalecemos".

Y agregó que "la reorganización elimina superposiciones, fusiona áreas y deja atrás estructuras con funciones similares, medidas que permitirán mejorar el funcionamiento y concentrar los esfuerzos donde tengan mayor impacto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2037142959724851474?s=20&partner=&hide_thread=false REORGANIZACIÓN DE LA ANLIS MALBRÁN PARA FORTALECER LA EFICIENCIA DEL SISTEMA



El Ministerio de Salud de la Nación avanza con el reordenamiento de la estructura de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán para garantizar un… pic.twitter.com/AC5G66ye0G — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) March 26, 2026

El decreto 192/2006 publicado en el Boletín Oficial establece la reestructuración de los institutos y centros dependientes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán).

La medida ordena la fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo - Epidemias (CEDIE) con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB).

Con el argumento de "garantizar una gestión eficiente reduciendo la sobredimension estructural y superposición de cargos y funciones, el decreto también ordena la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN).

"La decisión de fusionar el CEDIE con el Instituto Chaben se fundamenta en que las actividades y el desarrollo científico de ambos organismos presentan una superposición significativa", señala el gobierno.

E insiste en que "el objetivo es eliminar cargos jerárquicos duplicados, aumentar la eficiencia de las áreas sustantivas y de apoyo, evitar la duplicidad de investigaciones y lograr una mayor eficiencia de los fondos destinados a la investigación en Salud Pública".

En cuanto a la fusión del CNCCB con el INPB, el decreto establece que este último se mantendrá como entidad de cabecera de producción y control de calidad de los productos biológicos.

La privatización de Intercargo

El Gobierno dio un paso clave en la transformación del sistema aerocomercial al publicar este jueves en el Boletín Oficial el pliego de bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa estatal que durante más de tres décadas concentró los servicios de asistencia a aeronaves y pasajeros en los principales aeropuertos del país.

Se trata de un avance en el proceso de transformación del sector impulsado desde la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la venta del 100% de su paquete accionario, informó el Gobierno.

El proceso se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, que "garantizará la máxima transparencia y concurrencia de oferentes", aseguraron desde la Secretaría de Transporte a A24.com.

El documento puede ser consultado por los interesados en CONTRAT.AR, la plataforma oficial de contrataciones del Estado, donde se encuentran disponibles los detalles del proceso, requisitos de participación y cronograma correspondiente, que fija el 7 de mayo como fecha límite para la recepción de ofertas.

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La venta se realiza bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye la transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos.

La medida dispone la "salida total del Estado Nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio".

En el pliego se establece la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

Intercargo, creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados.

Su privatización se inscribe en este cambio del sector aerocomercial en el que "el Estado deja de ser empresario", señalan en el Gobierno para "concentrarse en regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia".

Según el Gobierno, "la privatización permitirá corregir distorsiones" acumuladas durante años en el esquema operativo y tarifario, y "dejar atrás un modelo que requería asistencia estatal para sostener su funcionamiento".

El Gobierno envía la "ley hojarasca" para derogar más de 70 normas

En medio del escándalo por la investigación judicial por el presunto aumento de su patrimonio y los viajes en avión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra hiperactivo y busca volver a imponer la agenda del Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2036889611624956415?s=20&partner=&hide_thread=false Ultimando el envío de la “Ley Hojarasca” y preparando el próximo paquete de desregulación que enviaremos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/F1hxlsDXi1 — Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026

Al respecto, Adorni se reunió el mismo miércoles por la tarde en Casa Rosada con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para terminar de delinear el megaproyecto de "ley hojarasca", que contempla la derogación de más de 70 normas.

"El paquete de desregulación irá desde el cabotaje hasta la industria del seguro", anunció Sturzenegger.

Se trata de un nuevo paquete de leyes que el Gobierno enviará en las próximas horas al Congreso.

Adorni asistirá el próximo 29 de abril a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión y defender estos proyectos como jefe de Gabinete. Ese día, inclusive, el propio presidente Milei anunció su intención de acompañarlo.