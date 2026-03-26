El estremecedor testimonio de Emily Ceco: qué hacía la madre de Santiago Martínez mientras ella declaraba

La violencia verbal se repetía en cada jornada. “Decían 'villero, put..., negra, india'. Ni se veía lo que estaban diciendo. Mi hermana les dijo '¿podés tener un poco más de respeto?'”, relató, dejando en evidencia el clima hostil que debió enfrentar.

Además, Emily reveló que los ataques no terminaron con la condena: “Ayer mismo recibía mensajes de perfiles truchos, nos insultaban... la familia es violenta. La mamá, por boca de ella y de Santiago lo sé, a la amante del padre entró a un banco y la sacó de los pelos a pegarle”.

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Cuál fue la inquietante revelación de Emily Ceco sobre el examen psicológico que Santiago Martínez

La condena de Santiago Martínez a 15 años de prisión por intento de femicidio contra Emily Ceco no solo significó un fallo ejemplar en la Justicia, sino que también reavivó un debate social de fondo: ¿qué tipo de perfiles son seleccionados para ingresar a los realities y hasta qué punto se protege la salud emocional de los participantes frente a la búsqueda de rating?

En medio de esa discusión, Emily decidió dar a conocer un dato que hasta ahora permanecía oculto. Invitada al ciclo de stream Ya fue todo, la exparticipante de Love is Blind compartió un detalle inquietante sobre los días previos a contar públicamente su historia.

“El día que yo estaba camino a Bondi Live a contar esto, alguien de Netflix me llamó para decirme que, obviamente, me abrazaba, que pensara bien si quería contarlo. Yo le dije que sí porque tenía miedo por mi vida”, relató con crudeza.

La revelación más impactante llegó después, cuando aseguró que Martínez tuvo que repetir las evaluaciones psicológicas que se aplican a todos los aspirantes antes de ingresar al reality. “Esa misma persona me comentó que él había tenido que hacer dos veces la psicológica porque la primera no la había pasado”, señaló.

Su testimonio, cargado de valentía y emoción, adquiere aún más fuerza tras conocerse el calvario que atravesó junto a Martínez y la sentencia firme que lo mantendrá tras las rejas. Una historia que no solo expone la violencia sufrida, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las productoras y la necesidad de reforzar los filtros en este tipo de programas.