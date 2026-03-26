La fiscalía pidió que se advierta a Cristina Kirchner por la movilización a su casa el 24 de marzo

La argumentación de los fiscales

Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 el tribunal le concedió el arresto domiciliario bajo determinadas condiciones. Entre ellas, la obligación de "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Esa pauta fue reiterada en los controles periódicos realizados por el TOF 2, con resoluciones dictadas en septiembre y diciembre de 2025, y en marzo de este año. Hasta ahora, el tribunal consideró en general cumplidas las reglas, salvo una modificación adoptada el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin autorización previa.

Cristina Fernández de Kirchner balcón 24 de marzo La ex mandataria salió al balcón en varias oportunidades durante el 24 de marzo. (Foto: prensa La Cámpora).

No obstante, el Ministerio Público advirtió que existen nuevas circunstancias que deben ser analizadas. “Entendemos que, en cumplimiento de nuestro deber de velar por la legalidad del proceso, corresponde poner de manifiesto ciertas circunstancias que ameritan ser ponderadas por el Tribunal”, sostuvieron.

Los fiscales afirmaron que, según publicaciones en medios y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido "totalmente espontánea". Indicaron que "al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu propio se autoconvocaron en el domicilio" de la ex mandataria de la concentración, y acompañaron imágenes y registros del llamado que hicieron agrupaciones políticas.

San José 1111 La Cámpora 24 de marzo movilización balcón Cristina Fernández de Kirchner Los fiscales alertaron sobre la alteración al orden público que implican las manifestaciones hacia la casa de la ex mandataria. (Foto: La Cámpora).

“Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, planteó la fiscalía sobre la seguridad persona de la ex presidenta, que sufrió un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022.

En ese sentido, consideraron que la situación permite advertir una modificación en la dinámica habitual de la zona, en contradicción con los fundamentos que motivaron la concesión del beneficio.

Por último, el Ministerio Público solicitó que el tribunal exhorte formalmente a Cristina Fernández de Kirchner a adoptar medidas para evitar que se repitan episodios similares. En el escrito pidieron que se la intime a que, en lo sucesivo, adopte "medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”.