Según Darío Méndez la contratación la hizo la empresa VG Medios a través de un hombre llamado Francisco Serrano, que hasta ahora se negó a declarar. Tenía que ir este miércoles a la fiscalía de la Ciudad, pero su defensor oficial que pidió una prorroga de 48 horas para estudiar el caso. Debería ir el viernes.

Según el testimonio de Méndez el procedimiento fue así:

-El material a pegar se retiró en la imprenta Via Graphic en O'Higgins 345, Gerli el sábado 26 de marzo, en una camioneta Fiat Palio. El domingo 27 se pegaron por la ciudad los carteles. El lunes 28 Francisco Serrano llamó diciendo que no se habían visto los carteles en algunas zonas de la Ciudad. No obstante ese día se completó el pago a Méndez

-La contratación la hizo -siempre según la declaración de Méndez- a través de Francisco Serrano, que pagó en efectivo en dos cuotas. "El diciente manifiesta que tiene relación con Francisco Serrano, el cual trabajó para empresas como Wall Street SA, siendo sus dueños Pancho y Pepe Albistur", dice el escrito judicial.

-"Por otra parte el diciente sabe que Francisco Serrano trabaja para Pepe Albistur y tiene una relación comercial estrecha, y puntualmente este trabajo es generado por Pepe Albistur, ya que en el rubro en el cual trabaja es chico y se sabe quién hace cada trabajo". No queda claro en base a qué pregunta Méndez mencionó a Albistur.

image.png

¿Quién es Pepe Albistur?

albistur-alberto.jpg

Pepe Albistur maneja Wall Street SA, una de las empresas de comunicación en la vía pública que tiene concesión en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre sus carteleras -entre otras- se pegaron los carteles difamatorios contra Cristina.

Albistur fue secretario de Medios de Cristina Kirchner pero es amigo personal de Alberto Fernández. Además es marido de Victoria Tolosa Paz, una de las máximas espadas de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Por si fuera poco, Alberto Fernández tiene un departamento en Puerto Madero que le presta el propio Albistur.

No es casual en ese marco que estos carteles puedan leerse en clave de la interna del Frente de Todos.

La otra denuncia en danza

A24-ComodoroPy-Horiz

La declaración que apunta a Albistur como responsable se hizo en sede policial y está en manos de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires que actuó de oficio. Paralelamente existe otra denuncia que fue realizada en la fiscalía nacional de Leonardo Gómez Barbela que fue presentada por el propio Albistur en concepto de "usurpación" de la cartelería.

Esta denuncia plantea que estos carteles que acusan a Cristina de "asesina" se pegaron ilegalmente en la cartelería de la vía pública de las tres empresas que manejan estos espacios en la Ciudad y sin autorización de los que tienen la concesión.

¿Campaña sucia de Juntos por el Cambio?

MARCOS-PEÑA.jpg

La gran pregunta en este momento es dónde esta Francisco Serrano el que contrató a Méndez para fijar los carteles. Tanto la imprenta como los Méndez lo señalaron como el intermediario.

Las dudas aparecen porque Serrano había sido empleado durante 4 años de la empresa LATCOM, cuyo CEO es Valentín Bueno, uno de los publicistas estrella de Marcos Peña; hasta hace poco tiempo seguían intercambiando mensajes públicos en redes sociales.

Christian Méndez, el fijador, a su vez fue candidato a concejal de Morón por el Partido Conservador Popular, integrante de Juntos por el Cambio en el distrito. En su momento se lo vio haciendo campaña con Ramiro Tagliaferro, exmarido de María Eugenia Vidal y exintendente de Morón.

¿Cómo se resuelve el misterio de los carteles?

La gran duda por estas horas es por qué no se presenta Serrano en la Justicia. Es el único que puede dilucidar quién hizo los carteles contra Cristina Kirchner. Fuentes al tanto de la investigación afirmaron que Serrano se presentó en la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires pero que se limitó a hacer un pedido de prórroga. Debería ir el viernes a declarar y poner fin a este misterio.

En cambio, se había comunicado con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para declarar pero finalmente no se presentó. Eso motivó a que el fiscal Leonel Gómez Barbella hiciera dos pedidos de allanamiento y detención sobre Serrano. Hasta ahora esos pedidos fueron denegados por el Juez Manuel De Campos invocando falta de pruebas.

En el peronismo, al menos desde los sectores más ligados a Alberto Fernández, apuntan directamente a Juntos por el Cambio y Marcos Peña por la campaña sucia. "A nosotros no nos sirve esto", se quejan en el albertismo.