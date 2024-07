Caso Loan: ¿cómo sigue la denuncia contra el gobernador Valdés y qué puede pasar?

Marijuán había denunciado el martes al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; al senador provincial Diego Pellegrini; al abogado José Fernández Codazzi; a Buenaventura Duarte y Alfredo Vallejos, ex y actual ministros de Seguridad correntinos; así como a Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo, ex jefe y sub jefe, respectivamente, de la Policía provincial, por presuntamente “haber interferido mediante una acción de encubrimiento en la investigación para determinar el paradero y la posible captación y ocultamiento, presuntamente con fines de trata de personas” de Loan, sobre quien no se tienen noticias desde hace más de 40 días.