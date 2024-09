Causa contra Alberto Fernández por violencia de género: citaron a declarar a otro médico

El nombre de Alem surge a partir de las declaraciones de Saavedra, que indicó que ambos estuvieron con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez la mañana del 30 de junio de 2021 en la Quinta de Olivos, donde se refirieron al ojo morado de la ex primera dama.

La Fiscalía quiere corroborar esos hechos y, de ser posible, adquirir más información. Además, el médico fue quien firmó la receta para que Yañez se aplique los globulitos de árnica para la inflamación, que también fueron mencionados en la declaración de Saavedra.

Las declaraciones de Saavedra por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

El ex médico presidencial Federico Saavedra ratificó este jueves ante la Justicia que vio a la ex primera dama Fabiola Yañez con un golpe en el ojo, tal como ella había declarado en su denuncia.

Saavedra se presentó a declarar en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.

Según Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial, le recetó a Yáñez globulito de árnica para curar un moretón. En aquel momento, Saavedra consultó al matrimonio presidencial la causa del golpe y ambos dijeron que había sido un hecho "involuntario", informaron fuentes judiciales.

El médico llegó a los tribunales de Retiro cerca de las 10 de la mañana, luego de ser citado por el fiscal que lleva la causa, Ramiro González, quien preparó 98 preguntas para uno de los testigos más importantes en la investigación por la denuncia realizada por la ex primera dama.

Saavedra atendió a Yáñez durante toda su estadía en la Quinta de Olivos, incluyendo su embarazo. Algunas de las preguntas clave incluyen si la vio con un ojo morado y si ella le mencionó alguna agresión física.

federico saavedra.avif Federico Saavedra declaró este jueves en Comodoro Py por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández (foto: archivo).

Qué dijo Fabiola Yáñez en su declaración contra Alberto Fernández por violencia de género

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual", contó Yáñez en su primera presentación en la causa.

Y agregó: "Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

Quiénes declararán la próxima semana en Comodoro Py

Además de la citación al médico Alem, el fiscal Ramiro González ya citó a varias personas más para seguir incorporando testimonios a la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra su ex pareja, con quien tuvo un hijo, Fabiola Yañez.

El martes próximo declarará la esteticista Florencia Arrieta, presentada por la querella, que pidió su testimonio porque señaló que conocía de las agresiones del ex presidenta.

Y el jueves es el turno de Sofía Pacchi, ex amiga de Yáñez, quien estuvo en la fiesta de Olivos y a quien la ex primera dama habría acusado de tener una relación con Fernández. Falta aún acordar cuándo se concretará la declaración, en España, de la madre de Fabiola. A esto se suman los nuevos testigos que solicita la defensa.