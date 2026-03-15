Causa Cuadernos: Cristina Kirchner volverá al banquillo de los acusados de forma presencial

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron que se disponga un operativo para la seguridad de los magistrados, funcionarios, imputados y defensores.

A todo esto, continúan las obras en el ala izquierda de la planta baja del edificio de Retiro. Los operarios están ocupados con la instalación eléctrica y colocando durlock para dividir los despachos.

Los integrantes del tribunal visitaron el sector y realizaron algunas sugerencias para mejorar el aprovechamiento del espacio remodelado.

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Audiencia semipresencial

Con la llegada de la etapa de indagatorias el TOF 7 dió por terminada la modalidad virtual del juicio Cuadernos para llevarlo a un sistema mixto citando por turnos para la presencialidad obligatoria de los imputados, mientras que el resto de las partes participará vía Zoom.

Los jueces solicitaron a las defensas informar con anticipación si sus representados harán uso de su derecho a declarar para poder organizar los tiempos y asignar a cada uno la fecha que le tocaría ir a Comodoro Py.

Fuentes judiciales revelaron que algunos de los 86 procesados (20 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios) solicitaron al Tribunal que les permita responder a la indagatoria por vía telemática.

Cuando comenzó este juicio oral se impuso la polémica que cuestionó que las audiencias fueran de manera remota. Incluso la Superintendencia de Casación instó a los jueces a llevar el debate a la presencialidad.

El TOF 7 reaccionó defendiendo el cronograma acordado entre todas las partes del juicio y postergó el traspaso de oficinas a Comodoro Py hasta el momento de escuchar a los acusados.

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El traslado de Cristina Kirchner

La dependencia de la Policía Federal con sede en Comodoro Py recibió la solicitud del TOF 7 para que se organice el operativo que permita garantizar la seguridad de Cristina Kirchner y del resto de los imputados que se presenten a indagatoria en la causa Cuadernos.

La militancia convocó a concentrarse frente al balcón del departamento de San José 1111, en Constitución, para respaldar a la ex presidenta, y a quedarse a esperando allí hasta que regrese de declarar. Si alguien quisiera seguirla debe saber que los efectivos impedirán el acceso al edificio de toda persona que no pueda justificar el motivo que lo lleva a los tribunales.

Los periodistas y el público en general que deseen estar en la audiencia deberán acreditarse previamente para ingresar a la sala. Además, las jornadas de debate serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial.

Cristina Fernández de Kirchner llegará a Retiro en medio de un procedimiento a cargo de la custodia de la Policía Federal que tiene asignada normalmente. Según pudo saber A24.com no se la verá esposada, aunque llevará colocada la tobillera electrónica.

La exmandataria está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y cumple arresto domiciliario.

En Cuadernos está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado Nacional y recibió sobornos que habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.

Cuando la llamen al estrado, deberá confirmar sus datos personales, y luego informará si hará uso o no de su derecho a declarar.

Aunque los imputados pueden negarse a hablar, allegados a la expresidenta advirtieron que mantendría la conducta de hacer un descargo, con la expectativa de que se replique más allá de la sala de juicio.

Después de que declare Cristina Kirchner, le tocará el turno a De Vido, detenido por su condena en la Tragedia de Once. Su traslado se coordinará con el Servicio Penitenciario Federal, después de que la justicia rechazó el planteo de conectarse desde la cárcel.