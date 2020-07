Causa Peajes: procesaron al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne

Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri.

En el marco de la causa denominada Peajes, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, y le trabó un embargo por $100 millones.

Según informó Gabriel Iezzi, en El Noticiero de A24, Canicoba Corral, en su último día como juez porque se jubila, acusó al ex funcionario por los presuntos delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En tanto, para el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel y el ex procurador del tesoro, Bernardo Saravia Frías, quienes se encuentran procesados por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, les trabó un embargo por 500 millones de pesos.