Causa Vialidad: el abogado de Lázaro Báez apuntó contra los fiscales Mola y Luciani

"Esto no es un delito, no es un plan criminal en Mendoza o en Chubut. No es una confabulación de las agencias provinciales sino que es lo normal, es la realidad de la obra pública vial en Argentina", reiteró Villanueva.

En otro tramo del alegato, Villanueva le respondió a los fiscales. "Se dedicaron a leer prácticamente de corrido el informe del ingeniero (Alejandro) Mon, el empleado de (Javier) Iguacel, al que ustedes, señores jueces, rechazaron como prueba en el debate". Y agregó: "La prueba que hay en este juicio destroza su acusación fantasiosa".

Juan Villanueva Vialidad.jpg El abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva mientras avanza el juicio por la causa Vialidad. (Foto: Captura)

El abogado también explicó que la veda invernal puede anticiparse o extenderse y que ese factor obliga una ampliación de plazo y argumentó que es "porque la empresa pierde plata". Y difundió un fragmento del alegato del fiscal Mola en el que compara irónicamente a Santa Cruz con Europa por una nevada en marzo.

"Que un fiscal federal conozca más sobre el clima de Europa que sobre el clima de su propio país es para nosotros una nota que acredita el sesgo, el lugar desde el que se construyó esta acusación. En Santa Cruz puede nevar incluso en pleno verano, no es lo común, es atípico pero puede pasar", señaló.

El alegato continúa por videoconferencia. Lázaro Báez estuvo conectado desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Lázaro Báez (Foto: AFP). Lázaro Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los fiscalers reclaman para la vicepresidenta Cristina Kirchner. (Foto: Archivo)

Causa Vialidad: la acusación a Lázaro Báez y cuándo finaliza su defensa

La defensa de Báez comenzó su alegato este lunes. Durante la primera audiencia, Villanueva sostuvo: “Lázaro lo que hizo fue apostar al pías, la ganancia la reinvirtió en máquinas, en obradores, en acciones en otras empresas para sumar experiencia y apostó a la Patagonia y por su gente. Llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz, le dio trabajo a miles de personas durante 15 años”.

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los fiscales reclaman para la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que Mola y Luciani cometieron "prevaricato".

Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública". Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.