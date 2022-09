Julio De Vido, sobre el juicio por la causa Vialidad: "Puede pasar cualquier cosa"

Causa Vialidad: la palabra de Julio De Vido

lazaro-baez-julio-de-vido-vialidad.jpg Causa Vialidad: De Vido opinó: “No creo que esté escrita la condena, me da esa sensación". (Foto: Archivo)

Julio De Vido también dio su versión sobre la causa Vialidad, en la que está acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz.

De Vido sostuvo: "La justicia es justicia en tanto y en cuanto tenga la vara pareja para todos. A mi no me mencionaron en el juicio. Yo no soy juez moral ni ético de nadie, y como no me mencionan no tengo nada de qué defenderme. Esta causa existe producto de la ausencia de los otros dos poderes del estado. Por ejemplo, desde el 10 de diciembre de 2019 el legislativo continúo con las políticas que llevó a mi desafuero. Y hoy en día hay diputados que piden la pena de muerte para la vicepresidenta y nadie dice nada”.

El exfuncionario fue el cuarto acusado en brindar su testimonio a través de sus abogados. La fiscalía comandada por Diego Luciani y Sergio Mola pidió diez años de prisión para el exministro de Planificación por su responsabilidad dentro de la "asociación ilícita" que, según entiende la parte acusatoria, encabezaba la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Causa Vialidad: Julio De Vido opinó sobre la futura sentencia a Cristina Kirchner

vialidad-cristina-descargo.jpeg Causa Vialidad: Cristina Kirchner, lista para el descargo (Foto: Senado de la Nación).

Al ser consultado sobre la futura sentencia para la vicepresidenta Cristina Kirchner, De Vido opinó que “no creo que esté escrita la condena, me da esa sensación. La realidad argentina tiene una voracidad de personajes y personas, que las estigmatiza y después la lleva a niveles de santidad a tal punto que puede pasar cualquier cosa en dos meses”.

Por último, Julio De Vido reiteró las críticas sobre algunos dirigentes del kirchnerismo. “Cuando dijeron que iba a volver mejores era como que te ponían una esposa más, y está claro que no fueron mejores, con lo cual no nos hace mejores a los que estuvimos presos. Néstor (Kirchner) decía que no hay que prometer lo que no se sabe si se puede cumplir, primero cumplir y después decir lo que se hizo”, concluyó.