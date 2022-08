"Me comprometo a conducir este cuerpo con las normas y las facultades de la Constitución Nacional, el reglamento, y los acuerdos de labor parlamentaria", dijo Moreau al asumir su nuevo cargo. "También es necesario y va a ser mi voluntad administrar los disensos y buscar los consensos que la sociedad espera de nosotros en un momento particular", aclaró.

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1554556769116069889 “Tomo el compromiso de asumir esta responsabilidad de mi espacio político, pero también de expresar al máximo la decisión popular y democrática”.#SesiónEspecial pic.twitter.com/7Do3I5myML — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 2, 2022

Asimismo, reconoció que para ella "no es una tarea sencilla estar acá sentada", en reemplazo de "quien me conduce políticamente", en referencia a Massa, a quien además definió como "un amigo".

"Le quiero agradecer a Sergio infinitamente la templanza que a lo largo de casi dos períodos, pandemia mediante, tuvo para conducir esta cámara. Tuvo sabiduría, tuvo equilibrio, tuvo la facilidad que muchos de nosotros no encontrábamos para incorporar nuevas tecnologías para que en el momento más grave de la historia del mundo que nos haya tocado vivir, esta cámara siguiese funcionando", expresó.

Y concluyó: "Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas esta cámara, sino con mi cabeza, mi corazón militante y mis convicciones políticas".