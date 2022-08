El discurso completo de Sergio Massa al renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados

"Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar; es aprender a tolerar; es a convivir en la diferencia; es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos; pero por sobre todas las cosas me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante".

"Quiero agradecerle a mi bloque por la responsabilidad que me asignó a lo largo de estos dos años y medios, a Germán, a Máximo, a Cecilia".

"La presidencia de la Cámara no existe si no hay una tarea de todos aquellos que a lo mejor no se sientan acá, pero trabajan en el armado de las sesiones".

"Me llevo la alegría de haber podido hacer funcionar a la Cámara en pandemia. Recorrimos el desafío de la virtualidad".

"Necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado".

"Hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos más allá de nuestras diferencias darle a los argentinos, en 4, en 5 o en 10 temas, políticas de estado".

"En el nerviosismo por tratar de no emocionarme, me olvidé de la parte más importante de lo formal".