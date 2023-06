Cecilia Moreau: "No descarto que Massa se vaya de Economía"

Embed

En la previa del congreso del Frente Renovador que se realizará este sábado, Moreau volvió a rechazar la idea de que el Frente de Todos llegue a las elecciones primarias con varios candidatos. "No tiene explicación ni lógica", planteó, para luego reivindicar la tarea de Massa: "Pedirle que sea ministro de Economía, que sea candidato y que tenga PASO es muy raro".

"No veo que el Frente de Todos se separe, pero sí veo una reconfiguración del Gobierno. Yo a Massa lo veo cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y la incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político. Si tenés a todos los gobernadores, intendentes, los movimientos sociales, centrales sindicales que no quieren las PASO y cuatro te dicen que sí, algo no se entiende", agregó.

Cecilia Moreau1.jpg Cecilia Moreau, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: archivo).

Previamente, Moreau pidió "tomarse las cosas con tranquilidad. Nosotros mañana vamos a un Congreso y Sergio Massa les contará a los militantes del Frente Renovador cómo estamos en términos económicos, sociales y políticos. Él plantea la misma generosidad que en el 2019. Tenemos que tener criterio de responsabilidad para entender que no hay orden económico posible sin estabilidad política".

Luego, la titular de Diputados sostuvo que Massa "aun en este contexto económico, es uno de los mejores candidatos de nuestro espacio político, pero entiendo que está ordenando las diferentes medidas que toma".

Otras definiciones de Cecilia Moreau

"Cuando no la medís a Cristina, Massa, junto a Axel Kicillof y Wado de Pedro, debe ser de los que más mide".

"Me parece bien que no se conozca el contenido de la charla de Alberto Fernandez y Sergio Massa".

"Yo le dije a Victoria Tolosa Paz que no se entiende que quiera ir a las PASO. Destacó a Axel Kicillof y ahora ella quiere competir con él".

"Malena Galmarini, Axel Kicillof y Wado de Pedro son tres grandes dirigentes. Para mí fue la foto de tres funcionarios en gestión, porque tenés funcionarios que rosquean y otros que gestionan".