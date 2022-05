Censo, desafío para intendentes: las expectativas por sumar coparticipación en base a los resultados

Pero entre los intendentes del conurbano bonaerense, una de las zonas más calientes del país, dicen que el ambiente está “tranquilo” y que hubo mucha colaboración de los ciudadanos que prefirieron adelantar el trámite por vía digital, lo que permitirá que, a la hora de recibir al censista, sólo tengan que exhibir el comprobante oficial que confirma que el cuestionario fue completado.

intendentes.jpg Los intendentes bonaerenses, atentos y vigilantes. (Foto: archivo)

“Está todo muy ordenado”, señalaron desde uno de los municipios peronistas del sur del conurbano ante la consulta de A24.com. En esas latitudes aseguran que hay “sistemas redundantes de logística y traslado” para los censistas, con lo cual se prevé un desarrollo con normalidad de la jornada, para la que el Gobierno fijó un feriado nacional.

Entre otras irregularidades detectadas -y contenidas- por los municipios, sobre todo del Gran Buenos Aires, hubo grupos aislados que repartieron folletos en los barrios populares para que las familias fueran “adelantando” el trámite, lo que llevó a muchos a especular con alguna práctica vinculada a conocer los datos de los hogares.

censo-digital.webp

Los intendentes dicen no tener claro si eso corrió por cuenta de un grupo de censistas que quisieron "ganar tiempo" o si se hizo con otra motivación. Como fuera, se trató de casos “puntuales” que dejaron de advertirse una vez que los casos trascendieron en los medios.

“Hay mucha gente que hizo el censo por la web, así que no advertimos grandes problemas. Está todo bastante aceitado, hubo mucho tiempo de trabajo previo, así que todo debería funcionar bien y sin problemas”, apuestan en los municipios.

La pulseada por la coparticipación

kicillof-aumento-docentes-estatales-medicos.jpg El gobierno de Kicillof define todos los años el índice del CUD.

El tema que interesa particularmente entre los intendentes a la hora de conocer los resultados de cada censo es el de los fondos coparticipables que reciben, y que se entregan en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

El CUD es el valor que le permite a cada gobierno provincial distribuir los recursos coparticipables entre todos los municipios, y se construye en base a diferentes variables, que van desde el índice de población y la superficie territorial hasta la producción de cada distrito, su tasa de recaudación, el caudal turístico y la infraestructura en servicios públicos, entre otros puntos.

Por eso las municipalidades no sólo reciben coparticipación en base a su población, aclaran los intendentes, que suelen repetir que, si por eso fuera, los distritos más grandes, como La Matanza, se quedarían con la mayoría de la torta.

Calle de tierra conurbano bonaerense con patrullero fondo.png

Sólo el 36% del índice de población de cada municipio se tiene en cuenta para otorgar los fondos. Los jefes locales lo tienen en claro y por eso los que gobiernan en distritos chicos buscan compensar con otras categorías como la infraestructura y los servicios en salud, por ejemplo.

“La cantidad de población no define todo -explica ante este portal un ex funcionario bonaerense de Asuntos Municipales-; no te mueve el amperímetro tener 20 o 40 mil vecinos más”.

Botones de muestra

camas

Y tienen ejemplos: Malvinas Argentinas, un distrito de la zona norte del conurbano, no es de los más poblados pero goza de un CUD alto por su servicio de salud, que cuenta con una serie de instalaciones con tecnología de punta puestas en marcha por el ex intendente Jesús Cariglino, un peronista que gobernó el distrito desde su creación, en 1995, hasta el 2015.

“Tener capacidad de internación, o sea camas en los hospitales, como tiene Malvinas Argentinas, hace que se incremente el CUD. Cariglino entendió cómo funcionaba y se pasó de rosca con eso”, razona, con una sinceridad feroz, un peronista conocedor de la vida en el conurbano.

No son pocos los que recuerdan que, en algún momento, Malvinas Argentinas llegó a tener un CUD más elevado que La Matanza, a partir de una gestión “atenta” de los componentes de la fórmula, aunque esa distribución generó quejas de otros distritos.

Hay gestiones municipales que desatienden los componentes del CUD, que es elaborado y actualizado todos los años por el Ministerio de Economía provincial, y eso hace que les baje la coparticipación que reciben, aunque tengan mucha población.

mendoza mayra.jpg Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. (Foto: archivo)

Un ejemplo de esa dinámica es Quilmes, que recién en 2021 recuperó CUD después de 10 años ininterrumpidos de retroceso en ese índice, con gestiones que incluyeron tanto al peronismo (Francisco “Barba” Gutiérerez) como a Cambiemos (Martiniano Molina). Hoy la intendenta Mayra Mendoza puede exhibir ese logro.

Todos los fondos provinciales, como el de infraestructura, se distribuyen por CUD y no por población, para que sea más justo y equitativo. Lo que sí fue repartido en el último tiempo según la población fueron las vacunas contra el covid y los fondos para hacer frente a la pandemia, y "con toda lógica", según destacan entre los intendentes de todos los colores políticos.

Una denuncia contra La Matanza

Marco Lavagna Indec 1.jpg Marco Lavagna, titular del Indec. (Foto: oficial)

La especulación por los números generó una denuncia judicial de Juntos por el Cambio (JxC) contra el Indec por haber presuntamente favorecido a La Matanza con los datos del censo de 2010, en perjuicio de otros municipios.

Un grupo de diputados de JxC había presentado a fines de marzo un pedido para que el titular del Indec, Marco Lavagna, explique cuáles eran las garantías de que no se adulteraran datos como, supuestamente, habría ocurrido en 2010 en favor de La Matanza, lo que redundó en mayores beneficios de coparticipación para ese municipio.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, del Pro, tomó ese pedido e hizo la denuncia en la Justicia. “Si sucedió, significa que los 134 distritos restantes de la provincia perdimos y que nos informaron de una realidad distorsionada que buscó beneficiar a algunos”, dijo el alcalde. La Matanza va a esperar los nuevos resultados.