César Milani le respondió a Villarruel: "Habla de mí porque soy nacionalista y profundamente peronista"

"No me extraña en absoluto que una persona que va a ser candidata a vice de Milei, en forma impune y con total mala intención, me acuse a mí, que era subteniente de 21 años en causas absolutamente armadas, en su momento, por la oposición, llamése Pro, Coalición Cívica, algunos referentes de la UCR y algunos multimedios", comenzó diciendo Milani. "De esas causas que me armaron, sufrí un largo proceso. Estuve detenido casi tres años y fui absuelto en forma unánime por los dos tribunales federales", agregó.