"Charlatanes": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, analizó el reciente anuncio del Gobierno ruso sobre una vacuna contra el coronavirus y resaltó la cautela que hay en la sociedad argentina gracias a los "charlatanes" y engaños a los que fue sometida.

"La noticia del día, sin dudas, tiene que ver con la vacuna rusa. Ha generado tremenda repercusión y expectativa que el presidente Vladimir Putin hoy por la mañana anunciara que su país ganó la carrera por desarrollar el antídoto contra el coronavirus. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina con todo esto? Sospecho que no quiere hacerse falsas ilusiones porque es una sociedad demasiado engañada".

"Históricamente, la argentina fue una sociedad estafada, pero en los últimos meses nunca recibió tantas mentiras, engaños y pronósticos errados. Por lo tanto, supongo que ante una ola de esperanza que se desata en el mundo, el argentino debe ser de los más conservadores de todos porque no quiere volver a tropezar con la misma piedra. Argentina se ha convertido en el país de los charlatanes".

"Nos han mentido tanto que hasta me animo a decirte que estamos curtidos. Los argentinos hemos desarrollado anticuerpos para la mentira. Nos mienten en la cara y ya no nos provoca nada, estamos vacunados. Con la pandemia de coronavirus se rompieron todos los récords porque nos mintieron mucho más en menos tiempo. La culpa siempre la tiene el otro, ellos hacen todo bien. 150 días de cuarentena con los casos que no paran de subir y ni una autocrítica"

"Se la pasaron diciendo que no había que politizar la enfermedad, que no había que recrear la grieta porque el virus era un enemigo invisible que debía unirnos y al final, en el peor momento, lo terminan contaminando con la política berreta. Lo que no entienden o no quieren entender es que hay cosas que no se pueden politizar porque son científicas. Los hechos todavía importan, no se puede mentir todo el tiempo".

"Si dedicaran una octava parte del tiempo y la energía que tienen en buscar culpables para mejorar la calidad de vida de la gente, seríamos una potencia mundial. Recuerden lo que decía un General que muchos de ustedes desprecian: la realidad es la única verdad. El problema es que tenemos demasiados charlatanes".