Citan en el Congreso a ex funcionarios de Cambiemos por la denuncia de espionaje en el gobierno de Macri

Avanza la investigación por el espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI ex SIDE)

El Congreso citó para este viernes a la tarde a la exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo, y al exdirector de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo para analizar las denuncias sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Martinengo -que fue invitada a concurrir a las 15 a la reunión de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia- aparece mencionada en la documentación secuestrada a los espías Facundo Melo y Leandro Araque, que ya expusieron ante ese cuerpo bicameral.

Sin embargo, no se descarta que la ex funcionaria no se presente, indicaron a Télam fuentes parlamentarias y recordaron que si bien los ex agentes tienen la obligación de asistir a la bicameral, "los civiles pueden excusarse".

Ayer, el exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Jorge "Turco" Sáez expuso ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia y ratificó que cumplió funciones de espionaje sobre Florencia Macri, la hermana del exmandatario.

Sáez añadió que esa práctica se extendió también a los periodistas Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon, además del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.