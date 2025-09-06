En vivo Radio La Red
Política
Coimas
Andis
Análisis

Coimas en ANDIS: las revelaciones clave tras el análisis de los celulares que podrían determinar el futuro de la investigación

Chats, llamados, correos y documentos podrían aportar evidencia concreta que permita trazar la supuesta red de sobornos y verificar las afirmaciones del exfuncionario en los audios filtrados.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
Coimas en ANDIS: revelaciones clave tras el análisis de los celulares. 

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando elementos importantes. Uno de los focos actuales del expediente está centrado en los peritajes a los celulares de los principales involucrados.

Chats, llamados, correos y documentos podrían aportar evidencia concreta que permita trazar la supuesta red de sobornos y verificar las afirmaciones del exfuncionario en los audios filtrados.

Justamente, en el caso de Diego Spagnuolo, los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron acceder a uno de sus dispositivos y realizar una copia forense. Sin embargo, los peritos detectaron dos situaciones que podrían entorpecer la investigación.

Primero informaron que el celular había sido sometido a un “borrado especial” que impide recuperar los mensajes eliminados. El objetivo de la pericia estaba centrado en saber que había rastros de un contacto frecuente tanto con el presidente Javier Milei como con su hermana Karina. Nada de eso pudo encontrarse.

Segundo, se constató que el teléfono comenzó a utilizarse recién en agosto de 2024, lo que refuerza las sospechas de que se trató de una maniobra para ocultar información comprometedora.

spagnuolo
Diego Spagnuolo habría borrado el contenido de su celular.

La situación de Daniel Garbellini es diferente. El exfuncionario, quien era el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, entregó su teléfono desbloqueado y con la contraseña correspondiente, lo que permitió a los peritos extraer la información sin dificultades. Todo el contenido fue remitido al fiscal Franco Picardi, que ahora analiza los datos.

En relación con los propietarios de la droguería, existe un teléfono móvil que la justicia no pudo examinar. Se trata del dispositivo de Emmanuel Kovalivker. El teléfono entregado es de alta gama, y los peritos no disponen de la tecnología necesaria para extraer información del aparato incautado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto de sumario, por lo que los detalles del expediente aún no son de acceso público. Sin embargo, según pudo saber A24.com, se espera que en los próximos días se conozcan nuevas medidas judiciales en función del análisis de la información recopilada.

Vale recordar que en los audios que motivaron la apertura de la causa, Spagnuolo hace referencia a un circuito de pagos irregulares que, según sus dichos, involucraría a figuras del círculo más cercano del gobierno, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios. Foto X
El círculo más cercano del gobierno, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción política y judicial: se realizaron múltiples allanamientos, se incautaron dispositivos electrónicos, y se bloquearon cajas de seguridad asociadas a los implicados.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Picardi son quienes llevan adelante la investigación, que ya provocó un fuerte impacto en el gobierno de Javier Milei.

La justicia intenta establecer si existió efectivamente un circuito de sobornos alrededor de las contrataciones y si hubo participación directa de funcionarios de alto rango.

Facundo Pastor
Por Facundo Pastor
