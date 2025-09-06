A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Tensión

Mirtha Legrand le puso los puntos a Diego Sehinkman luego de que le marcara un error: "Nunca..."

Mirtha Legrand le paró el carro al periodista Diego Sehinkman durante la transmisión de La Noche de Mirtha, luego de que él le señalara un error. ¿Cómo terminó la historia?

6 sept 2025, 23:14
Mirtha Legrand le puso los puntos a Diego Sehinkman tras marcarle un error: Nunca...
Mirtha Legrand le puso los puntos a Diego Sehinkman tras marcarle un error: Nunca...

Mirtha Legrand le puso los puntos a Diego Sehinkman tras marcarle un error: "Nunca..."

Diego Sehinkman participó este sábado 6 de septiembre del programa La Noche de Mirtha (El Trece). Durante su presentación, Mirtha Legrand confundió su profesión, lo que llevó a que el periodista la corrigiera rápidamente y desatara una divertida broma por parte de la conductora.

El comunicador de TN se disponía a hablar sobre los acontecimientos que se esperan en las próximas horas relacionados con las Elecciones Legislativas 2025, brindando contexto sobre candidatos, alianzas políticas y proyecciones en distintas provincias.

Leé también

Qué dijo Silvina Escudero ante la picante pregunta de Mirtha Legrand a Vanina por la pelea que tuvieron

Qué dijo Silvina Escudero ante la picante pregunta de Mirtha Legrand a Vanina por la pelea que tuvieron

"Diego Sehinkman, sos periodista y economista...", presentó la conductora. El invitado rápidamente intervino y corrigió sin ningún tipo de tapujo: "Periodista psicólogo". La Chiqui con una risa pícara, y asumiendo el error, salió del enredo con una buena jugada: "Nunca corrijas a una conductora, vos dejala que lo diga. Pasa desapercibido".

Embed

El intercambio amistoso tuvo lugar en el marco de un programa que contó con la presencia de lujo invitados como Santi Maratea, figura de Trato Hecho (América TV), Nora Cárpena, Luciano Cáceres y Mora Godoy.

El comentario sin filtro de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez

En su tradicional mesa de los sábados por la noche, Mirtha Legrand recibió el sábado 24 de agosto a Karina Iavícoli, Marixa Balli, la politóloga y periodista Camila Dolabjian, el doctor Alberto Cormillot y el actor Nazareno Casero.

En un momento del programa, Mirtha le consultó a Iavícoli sobre uno de los temas más comentados del mes de agosto: la polémica separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

En ese marco, la panelista de Intrusos (América TV) compartió su opinión sobre el tema y se mostró en desacuerdo con los comentarios hirientes que recibió Accardi en redes tras admitir su infidelidad.

"Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto como la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y como él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él", comenzó la periodista.

"Sentí que ningún hombre nunca hace eso de reconocer. Nunca vi a una mujer reconocer que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien, ni a los políticos le pedimos tanto", continuó.

"Una infidelidad se oculta, no se comenta", remarcó Mirtha. Iavícoli, por su parte, explicó: "Ella dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla".

"Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas", siguió la diva. Karina le preguntó: "¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?", y Legrand fue tajante: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

"¡Nunca pensé que ibas a decir eso!", reaccionó la panelista ante la crudeza de la opinión de la conductora.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mirtha Legrand

Lo más visto