Mirtha Legrand le puso los puntos a Diego Sehinkman luego de que le marcara un error: "Nunca..."

El comentario sin filtro de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez

En su tradicional mesa de los sábados por la noche, Mirtha Legrand recibió el sábado 24 de agosto a Karina Iavícoli, Marixa Balli, la politóloga y periodista Camila Dolabjian, el doctor Alberto Cormillot y el actor Nazareno Casero.

En un momento del programa, Mirtha le consultó a Iavícoli sobre uno de los temas más comentados del mes de agosto: la polémica separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

En ese marco, la panelista de Intrusos (América TV) compartió su opinión sobre el tema y se mostró en desacuerdo con los comentarios hirientes que recibió Accardi en redes tras admitir su infidelidad.

"Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto como la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y como él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él", comenzó la periodista.

"Sentí que ningún hombre nunca hace eso de reconocer. Nunca vi a una mujer reconocer que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien, ni a los políticos le pedimos tanto", continuó.

"Una infidelidad se oculta, no se comenta", remarcó Mirtha. Iavícoli, por su parte, explicó: "Ella dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla".

"Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas", siguió la diva. Karina le preguntó: "¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?", y Legrand fue tajante: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

"¡Nunca pensé que ibas a decir eso!", reaccionó la panelista ante la crudeza de la opinión de la conductora.