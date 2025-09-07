En vivo Radio La Red
ELECCIONES 2025

Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires: EN VIVO, por A24

Este domingo 7 de septiembre cada sección electoral bonaerense vota diputados y senadores provinciales, además de autoridades locales.

Este domingo 7 de septiembre de 2025, la provincia de Buenos Aires volverá a las urnas en el marco de las elecciones legislativas. Se trata de una jornada clave porque el distrito bonaerense concentra el 40% del padrón nacional y cada renovación de bancas en su Legislatura repercute directamente en la política nacional.

¿Qué se vota este domingo 7 de septiembre en la Provincia?

En estos comicios se elegirán legisladores provinciales y representantes en los concejos deliberantes municipales. Puntualmente, los bonaerenses deberán votar para renovar:

  • 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.
  • 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
  • Concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

La renovación no es total, ya que la Legislatura bonaerense funciona con mandatos de cuatro años y una renovación parcial cada dos.

Cómo funciona la división electoral en Buenos Aires

La provincia está dividida en 8 secciones electorales, que no solo organizan la competencia local sino que además determinan qué cargos se eligen en cada distrito. Cada sección corresponde a un conjunto de municipios y tiene una cantidad de bancas específicas a renovar.

Quiénes son los candidatos

Primera Sección Electoral

  • 24 municipios (entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero).
  • 4.600.000 electores habilitados.
  • Este año eligen 8 senadores provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Diego Valenzuela
  • Fuerza Patria: Gabriel Katopodis
  • Somos Buenos Aires: Julio Zamora
  • FIT: Romina Del Pla
  • Nuevo MAS: Lucas Correa

Segunda Sección Electoral

  • 15 municipios, incluyendo San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo.
  • Más de 600.000 votantes.
  • Renuevan 11 diputados provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Natalia Blanco
  • Fuerza Patria: Diego Nanni
  • Nuevo MAS: Florencia González y Juan Bautista Altamiran

Tercera Sección Electoral

  • 19 municipios del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui.
  • Aproximadamente 5 millones de electores, la sección más populosa.
  • Este año eligen 18 diputados provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Maximiliano Bondarenko
  • Fuerza Patria: Verónica Magario
  • Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini
  • FIT: Nicolás Del Caño
  • Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez

Cuarta Sección Electoral

  • 19 municipios del noroeste bonaerense (Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Trenque Lauquen, entre otros).
  • Más de 520.000 votantes.
  • Renuevan 7 senadores provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Gonzalo Cabezas
  • Fuerza Patria: Diego Videla
  • Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca
  • FIT: Alejandro Martínez
  • Nuevo MAS: Emilio Almada

Quinta Sección Electoral

  • 27 municipios, entre ellos Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell.
  • Más de 1,2 millones de votantes.
  • Corresponde elegir 5 senadores provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Guillermo Montenegro
  • Fuerza Patria: Fernanda Raverta
  • Somos Buenos Aires: Fernando Martini
  • FIT: Alejandro Martínez
  • Nuevo MAS: Marcos Pascuan

Sexta Sección Electoral

  • 27 municipios del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé.
  • Más de 600.000 votantes.
  • Eligen 11 diputados provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Oscar Liberman
  • Fuerza Patria: Alejandro Di Chiara
  • Somos Buenos Aires: Andrés De Leo
  • Nuevo MAS: Paula Abal

Séptima Sección Electoral

  • 8 municipios, entre ellos Olavarría, Azul y Bolívar.
  • 300.000 votantes.
  • Se renuevan 3 senadores provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Alejandro Speroni
  • Fuerza Patria: María Inés Laurini
  • Somos Buenos Aires: Matías Balsamello
  • Nuevo MAS: Sofía Carneiro y Ramiro Manini

Octava Sección Electoral

  • Está conformada solo por el municipio de La Plata, la capital provincial.
  • 600.000 electores habilitados.
  • Este año se eligen 6 diputados provinciales.

Principales candidatos:

  • Alianza LLA: Juan Esteban Osaba
  • Fuerza Patria: Ariel Archanco
  • Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti
  • FIT: Laura Cano
  • Nuevo MAS: Facundo Díaz
