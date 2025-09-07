Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, EN VIVO: las últimas noticias de la jornada de votación

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses estarán habilitados para votar en sus elecciones legislativas 2025 que se harán en forma desdoblada de la nacional. Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores, la mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido, por lo que deberán revalidar sus bancas.
Tolosa, escenario del voto de Máximo Kirchner
El diputado nacional Máximo Kirchner, líder del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, votó este domingo en la localidad de Tolosa, partido de La Plata, durante la primera hora de la jornada electoral.
Al retirarse del establecimiento, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner enfatizó la relevancia de la participación ciudadana. “La sociedad se va a expresar”, aseguró, y agregó: “Nosotros queremos un 60% de participación”.
Al ser consultado sobre si estos comicios eran un termómetro para las elecciones legislativas de octubre, señaló que "puede ser que funcione de esa manera, pero vamos a ver cuánto participa la gente" este domingo. Por ello remarcó que "aspiramos a que participe la sociedad".
Antes de retirase, el diputado dijo estar preocupado la economía del país. "Me preocupa lo que hace Toto Caputo". afirmó.