Política
Provincia de Buenos Aires
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, EN VIVO: las últimas noticias de la jornada de votación

A partir de las 8 de este domingo 7 de septiembre, día de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires, comienza la jornada de votación en la provincia. Los bonaerenses eligen a diputados y senadores provinciales.

EN VIVO

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses estarán habilitados para votar en sus elecciones legislativas 2025 que se harán en forma desdoblada de la nacional. Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores, la mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido, por lo que deberán revalidar sus bancas.

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restantes cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Tolosa, escenario del voto de Máximo Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner, líder del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, votó este domingo en la localidad de Tolosa, partido de La Plata, durante la primera hora de la jornada electoral.

Al retirarse del establecimiento, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner enfatizó la relevancia de la participación ciudadana. “La sociedad se va a expresar”, aseguró, y agregó: “Nosotros queremos un 60% de participación”.

Al ser consultado sobre si estos comicios eran un termómetro para las elecciones legislativas de octubre, señaló que "puede ser que funcione de esa manera, pero vamos a ver cuánto participa la gente" este domingo. Por ello remarcó que "aspiramos a que participe la sociedad".

Antes de retirase, el diputado dijo estar preocupado la economía del país. "Me preocupa lo que hace Toto Caputo". afirmó.

El Gobierno llamó a votar en PBA para impulsar una alta participación

Apenas siete minutos después de la apertura de los comicios, el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger, utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a los bonaerenses e instarlos a participar de las elecciones legislativas.

“A votar hoy! Viva la democracia!”, escribió el funcionario, convirtiéndose en el primer integrante del Gobierno en expresarse públicamente en el inicio de la jornada electoral.

Gabriel Katopodis ya votó en San Martín

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, emitió su voto este domingo en el Instituto Politécnico de la localidad de San Martín, durante la primera hora de la jornada electoral.

Katopodis, que se postula como senador provincial por la Primera Sección electoral, se mostró confiado en la participación ciudadana y aseguró que la elección se vive con gran expectativa.

“Hay mucho entusiasmo, estamos definiendo cosas muy importantes. La gente no quiere que nadie decida por uno. Tenemos compromiso de trabajar mañana, sea cual fuera el resultado”, expresó en diálogo con la prensa tras sufragar.

Diego Santilli emitió su voto en Tigre durante la primera hora de la jornada electoral

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se presentó a votar este domingo pasadas las 9 de la mañana en la escuela de Los Troncos, en Tigre. El dirigente del PRO llegó temprano al establecimiento, saludó a las autoridades de mesa y fiscales presentes, y cumplió rápidamente con el trámite electoral.

El actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO dijo:" Se votó rápido, eso es bueno. Ojalá la gente venga a votar, es muy importante que vengan a expresarse y a denifir cuáles son sus ideas".

"Es verdad que en algunas escuelas hubo alguna demora, pero ojalá que sea totalmente normal en toda la provincia y que sea en paz. Que el ciudadano diga qué es lo que quiere", añadió.

Francisco Adorni llevó facturas a los fiscales al llegar a votar en La Plata

Francisco Adorni, candidato de La Libertad Avanza en La Plata, emitió su voto este domingo por la mañana y llamó la atención al llegar con una caja de facturas destinadas a los fiscales de su mesa. “Va a ser un día largo para todos, es una forma de agradecerles”, comentó ante los medios presentes.

El dirigente libertario arribó al establecimiento de votación poco antes de las 9, casi una hora después de iniciado el comicio. La demora dio pie a bromas de los periodistas, que especularon con la posibilidad de que Adorni pudiera ser designado presidente de mesa, en medio de

Daniel Scioli votó en Tigre y evitó hablar con la prensa

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, emitió su voto este domingo por la mañana en la localidad bonaerense de Tigre. Lo hizo cerca de las 9 en la Sociedad de Fomento de Dique Luján, donde no encontró filas en su mesa.

La rapidez del trámite sorprendió a varios de los presentes: Scioli tardó apenas unos minutos en sufragar y se retiró inmediatamente. A diferencia de otras oportunidades, el funcionario nacional no dialogó con los medios que aguardaban a la salida del establecimiento.

Carlos Bianco: "Que la gente pueda ir a votar es una inversión"

Tras emitir su voto minutos después de la apertura de las urnas en toda la provincia, el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó las declaraciones del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien desde la ciudad balnearia de Mar del Plata criticó la gratuidad del transporte público en PBA durante la jornada de este domingo. "No es un costo, es una inversión que la gente pueda ir a votar, que se pueda expresar en tiempos de la democracia. Es un concepto errado el que tiene el intendente. Lo importante es que el pueblo pueda votar en paz hoy".

Demoras en los comicios de Tres de Febrero: una escuela no pudo iniciar la votación por ausencia de autoridades

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires comenzaron con demoras en varios distritos, y uno de los casos más llamativos se registró en una escuela de Tres de Febrero, donde la falta de autoridades de mesa impidió la apertura normal de los comicios.

En el lugar había tres mesas habilitadas, pero solo se presentaron dos de las seis personas capacitadas previamente para ejercer como autoridades. Ante esa situación, se improvisó un esquema colocando un responsable en cada mesa, aunque todavía faltaba completar los cargos mínimos para habilitar el establecimiento.

Dónde se podrán consultar los resultados de las elecciones bonaerenses 2025

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires centralizará la difusión de los datos del escrutinio provisorio de este domingo 7 de septiembre en un único sitio web oficial. Aunque las mesas cierran a las 18:00, la veda de difusión de resultados rige hasta tres horas después, por lo que los primeros telegramas se publicarán a partir de las 21:00 horas.

La única plataforma habilitada por la Junta Electoral para seguir el recuento oficial en tiempo real es: resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025

La Junta Electoral, el organismo encargado de la organización y control de lo que ocurra en las ocho secciones en las que más de 14 millones de personas están habilitadas para votar, decidió los primeros resultados de las elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025 se conozcan a partir de las 21 horas -tres horas después de terminada la elección- o "cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada una de las secciones electorales".

El escrutinio de los resultados de este domingo es provisorio -a modo informativo para la sociedad- y está a cargo del gobierno bonaerense. El definitivo corresponde a la Junta que comenzará a hacerlo una semana después, el 13 de septiembre. De allí surgirán oficialmente los candidatos electos.

Arrancaron los comicios en toda la provincia

Desde las 8, todos los centros de votación quedaron habilitados para que los más de 14,3 millones de bonaerenses que están habilitados puedan sufragar en la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales.

Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar

Este domingo 7 de septiembre en la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Con un comunicado AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

¿Qué está prohibido durante la veda electoral?

La veda electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó este viernes las 8 y se extenderá hasta las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de las mesas de votación.

Durante ese lapso, las actividades que están prohibidas son las siguientes:

  • Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.
  • Ofrecer o entregar boletas electorales.
  • Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.
  • La venta de bebidas alcohólicas (prohibida desde las 20 horas del sábado hasta las 21 del domingo).
  • Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
  • La portación de armas, el uso de banderas u otros distintivos.
Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

  • Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.
  • Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido.
  • Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación.
  • Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.
Qué se vota en esta elección en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses tendrán la responsabilidad de elegir representantes en distintos niveles de gobierno. Entre los cargos más relevantes se destacan:

  • 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.
  • 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
  • Concejales y consejeros escolares en los distintos municipios del territorio bonaerense.

La elección de legisladores provinciales es fundamental, ya que el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses definen el rumbo de la agenda legislativa en materia de presupuesto, impuestos, obras públicas y políticas sociales, entre otros temas estratégicos para la provincia.

Padrón electoral 2025: cómo consultar dónde voto en Provincia de Buenos Aires

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires habilitados para sufragar pueden consultar su lugar de votación en el siguiente enlace:

https://padron.gba.gob.ar/

El trámite es online, rápido y gratuito. Para saber dónde votás, seguí estos pasos:

  • Ingresá al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense.
  • Escribí tu número de DNI.
  • Seleccioná el sexo tal como figura en el documento.
  • Completá el código de verificación y hacé clic en "Consultar".
  • El sistema mostrará el nombre y dirección de la escuela asignada, el distrito, el número de mesa y el número de orden para votar.

Padrón de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires: consultá dónde voto
Dónde voto en las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires: consultá el padrón electoral 
