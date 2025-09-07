Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, EN VIVO: las últimas noticias de la jornada de votación

Live Blog Post

Tolosa, escenario del voto de Máximo Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner, líder del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, votó este domingo en la localidad de Tolosa, partido de La Plata, durante la primera hora de la jornada electoral.

Al retirarse del establecimiento, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner enfatizó la relevancia de la participación ciudadana. “La sociedad se va a expresar”, aseguró, y agregó: “Nosotros queremos un 60% de participación”.

Al ser consultado sobre si estos comicios eran un termómetro para las elecciones legislativas de octubre, señaló que "puede ser que funcione de esa manera, pero vamos a ver cuánto participa la gente" este domingo. Por ello remarcó que "aspiramos a que participe la sociedad".

Antes de retirase, el diputado dijo estar preocupado la economía del país. "Me preocupa lo que hace Toto Caputo". afirmó.