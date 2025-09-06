7 claves para entender una elección inédita, impredecible y con resultados mas allá de las urnas

Milei lo entendió rápido y por eso lanzó la consigna “kirchnerismo nunca más”. Kicillof intentó provincializarla, pero mucho no salió: los candidatos son muchos y desconocidos, algo muy difícil de entender para la mayoría de la gente que está harta de la política.

Pero es una elección con peso simbólico. Es el distrito más grande del país, con el 40% del padrón, y parece difícil que no se nacionalice. El resultado va a traer consecuencias económicas y nacionales.

Forma de leer este resultado: quién saca más votos en la Provincia. Se gana por un voto.

Relevancia de este resultado: altísima.

cristina-milei.jpg Cristina Kirchner y Javier Milei, las figuras detrás de este "duelo" electoral en la Provincia (Foto: archivo).

2. La elección legislativa

Lo que se elige son diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. No son los que le debaten las leyes a Milei, sino a Axel Kicillof.

Son 46 diputados y 23 senadores en esta elección (siempre provinciales) que se votan en ocho secciones electorales (la mitad elige diputados y la otra mitad, senadores).

El resultado de esta elección, desde lo formal, debería medirse en cuántos diputados y senadores tiene cada espacio, y qué margen de gobernabilidad le deja a Axel. Aunque en la práctica, a nadie le importa demasiado eso. Ni a los representantes ni a los representados.

Forma de leer este resultado: quién consigue más bancas en la Legislatura.

Relevancia de este resultado: baja.

3. La elección provincial y la disputa por el territorio

La Provincia es grande, muy grande. Y el conurbano se lleva la mayor parte de los votos. Pero la mayoría del territorio es antiperonista y vota generalmente a quien mejor represente la posibilidad de derrotar al kirchnerismo. En algún momento fue Massa, después Juntos por el Cambio y ahora es Milei.

La provincia está dividida en 8 secciones, solo a los fines electorales. Pocos votantes saben bien a qué sección pertenece, salvo los que nos dedicamos a esto, y hasta ahí. Va un resumen:

1ª SECCIÓN – Norte y oeste del conurbano (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, etc.).

– Norte y oeste del conurbano (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, etc.). 2ª SECCIÓN – San Nicolás, Pergamino, Zárate, etc.

– San Nicolás, Pergamino, Zárate, etc. 3ª SECCIÓN – Sur del conurbano (La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, etc.).

– Sur del conurbano (La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, etc.). 4ª SECCIÓN – Junín, Chivilcoy, Chacabuco, etc.

– Junín, Chivilcoy, Chacabuco, etc. 5ª SECCIÓN – General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil, Necochea, Partido de la Costa, etc.

– General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil, Necochea, Partido de la Costa, etc. 6ª SECCIÓN – Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales (Punta Alta), entre otras.

– Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales (Punta Alta), entre otras. 7ª SECCIÓN – Olavarría, Azul, Tapalqué, entre otras.

– Olavarría, Azul, Tapalqué, entre otras. 8ª SECCIÓN – La Plata.

Cada sección vota sus legisladores (senadores o diputados, según corresponda) y en cada muncipio sus concejales (ver esto en el punto cinco).

En el comportamiento del voto, cada una de las elecciones de las 8 secciones es una elección aparte con su propia lógica.

Forma de leer este resultado: de qué colores queda pintada la provincia. En los papeles debería quedar mayoría violeta y Milei decir que buena parte del territorio bonaerense quiere seguir con el cambio. Si se ratifica el mapa violeta, ayuda a construir el relato y le da oxígeno al Gobierno hasta octubre. Habrá que ver si realmente se da así.

Relevancia de este resultado: media.

Multa por no votar en las Elecciones 2025: todo lo que hay que saber En el comportamiento del voto, cada una de las elecciones de las 8 secciones es una elección aparte con su propia lógica (Foto: archivo).

4. El ausentismo

La gente está cansada, resignada, desesperanzada… y para colmo nadie entiende bien qué se vota.

En la previa de la elección, todos los equipos de campaña estaban viendo a ver si les convenía pedirle a la gente que fuera a votar o no. ¿Quiénes están más resignados? ¿Los peronistas o los libertarios? Antes del cierre de listas, parecía que los peronistas, enojados con su propio espacio. En cambio, los libertarios estaban más convencidos del camino que propone Milei y tenían mayor propensión a ir.

Ahora se dio vuelta la tortilla. Y la mayoría de los sondeos dice que los mileistas andan con pocas ganas de ir y que el peronismo tiene más aparato y herramientas para ayudar a la consciencia cívica.

“Encima cambiaron los lugares de votación y mucha gente no sabe y va a ir al lugar de siempre”, se quejaba el fin de semana una dirigente libertaria. Cuánta gente va a ir a votar puede incidir en los cómputos finales y además dar otro tipo de mensajes.

Forma de leer este resultado: cuál es la participación total. En 2021, con pandemia, fue del 70%. Entre 60 y 70% sería un buen número en este contexto; entre 50 y 60%, el sistema entra en alerta amarilla; menos del 50%, pone en jaque muchos principios democráticos.

Relevancia de este resultado: alta. Si poca gente va a votar, ¿se va a considerar legítimo al ganador? Esta vez es una elección local: ¿y si se repite en octubre?

5. La interna peronista

Axel Kicillof apostó todo por esta elección. La desdobló y la separó de la nacional como una forma de plebiscitar su gestión y la de los intendentes que lo apoyan. El objetivo: no quedar atado al kirchnerismo duro y La Cámpora. ¿Se logró? En parte.

Milei propuso un debate kirchnerismo vs. antikirchnerismo, al cual la mayoría de los peronistas no entró. A cambio, propusieron un “Estado presente vs. no Estado”.

En la mayor parte de las municipalidades de la Provincia, la campaña la llevaron adelante los intendentes y Kicillof, en ese orden; los intendentes también juegan su gobernabilidad con los concejos deliberantes. Las figuras nacionales -especialmente las de La Cámpora- aparecieron poco y nada.

Si el peronismo gana, la estrategia de Kicillof se anota un poroto; si además eso sirve como un envión para octubre, mejor. Así, Axel queda como un líder de la oposición inexorable y toma vuelo propio en su interna contra Máximo Kirchner. Si pierde o gana por poco, le van a pasar factura.

Forma de leer el resultado: ¿le fue mejor o peor al peronismo que en la elección 2021? ¿Cuántos y cuáles dirigentes se suben al escenario este domingo? Según como salga, puede ser un primer ordenamiento para una oposición diezmada que necesita una renovación urgente.

Relevancia del resultado: media.

kicillof-máximo-kirchner Si el peronismo gana, la estrategia de Kicillof se anota un poroto y toma vuelo propio en su interna contra Máximo Kirchner (Foto: archivo).

6. La interna libertaria

Las listas libertarias las armaron Sebastián Pareja, líder de La Libertad Avanza de la Provincia, con los primos Menem y Karina Milei. Los candidatos son, en su mayoría, dirigentes territoriales reciclados de otras fuerzas políticas, incluyendo el PRO, experonistas o librepensadores.

Santiago Caputo y sus “Fuerzas del Cielo” quedaron afuera de todo. Tampoco participaron activamente en la campaña.

Si les va bien, Karina y su gente quedan fortalecidos; si les va mal, habrá que ver cuáles son las consecuencias en la cúpula del poder. Pase lo que pase, Karina es “El Jefe” y a Milei no le gusta que le hablen de política.

Forma de leer el resultado: ¿le fue mejor o peor a LLA que en la elección provincial 2023? ¿Cuánto van a sumar en cada distrito? En aquel momento tenían la expectativa; ahora tienen el aparato del Estado y destrozaron a los otros espacios no peronistas. Ganar la Provincia no es obligación; hacer un papelón puede ser un problema. Un mal resultado puede generar una crisis en la cúspide del poder. El camino a octubre es largo si llegan todos peleados; el que los lleva a 2027 puede ser un abismo.

Relevancia del resultado: media alta.

7. El "riesgo kuka" y los mercados

El Gobierno se encargó de agitar durante toda la campaña el llamado “riesgo kuka”. Denunciaban que los ruidos políticos le meten incertidumbre a la economía por la posibilidad de que una oposición recargada haga tambalear el programa económico.

Más allá del debate de por qué se llegó a septiembre con este nivel de ruidos, los mercados van a hablar el lunes, una vez conocido el resultado de la elección bonaerense. Y eso puede deparar un escenario difícil según como se lea lo que pase el domingo; también puede complicar el tránsito a octubre.

Forma de leer el resultado: qué pasa con el dólar, bonos, riesgo país y otras variables.

Relevancia del resultado: muy alta. A la economía no le sobra nada y especialmente le faltan dólares. Todo el plan económico está atado a mantener la moneda norteamericana estable para controlar la inflación; también el plan político está atado a eso. Si todo tambalea, no solo la economía va a temblar. Los ruidos de septiembre pueden tener su réplica en octubre, noviembre, diciembre y contando….

Es una elección atípica. Es la primera vez en la historia que Buenos Aires elige legisladores locales sin ir atado a una elección nacional. En algún punto va a funcionar como una PASO. Y como siempre que aparece un fenómeno nuevo, los efectos de sus resultados son aún impredecibles.