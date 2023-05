Cristina Kirchner habló en TV. Criticó a la Corte, hizo un balance del Gobierno, recordó el atentado contra su persona (entre lágrimas), habló de su hija, de Alberto, mencionó al pasar a Massa (no vaya a ser que se agrande)... No respondió (ni le preguntaron) quién va a ser su candidato. Una sola pregunta de la cuestión electoral. Podríamos pensar que fue pactada, aunque no es una práctica que se use en el periodismo (?).