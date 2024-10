Cómo sigue la puja del Gobierno con el Congreso tras el veto de Milei al financiamiento universitario

Antes de eso, el gobierno evalúa convocar a los jefes de bloques aliados a la Casa Rosada el próximo lunes para intentar convencerlos de llevar la discusión por una eventual ampliación de las partidas para las universidades a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que ya estaba convocada para el próximo martes, para iniciar del debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2025.

Tal como lo adelantaron desde el Gobierno, Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario en el último día de plazo que tenía para hacerlo. Esperó a que termine la marcha de estudiantes y docentes que reunió a más de 1 millón de personas en todo el país, para evitar que el veto sea interpretado como una provocación a la comunidad educativa.

Sin embargo, en un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y el propio Milei en redes sociales, el Gobierno salió a repudiar la masiva marcha y le atribuyó un intento de desestabilización al remarcar que fue convocada solo por dirigentes de la oposición, y apuntó con nombres y apellido a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Economía, Sergio Massa y al radical Martín Lousteau, entre otros dirigentes de la oposición, que dijo Milei: "quieren desestabilizar el plan económico del Gobierno".

La marcha de esta manera, señalan en la Casa Rosada, pese a su masividad, no logró cambiar la decisión de Milei de vetr el Financiamiento Universitario, medida que quedó formalizada este jueves a la medianoche a través del Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial, horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esa decisión.

Ahora, desde el Gobierno especulan con los próximos pasos a seguir, para intentar evitar que Milei quede aislado en el Congreso y se produzca una ruptura con los bloques aliados, que ponen en duda su apoyo en este veto.

El Gobierno acordó con diputados del PRO y el MID avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas y Boleta Unica. Foto Jefatura de Gabinete.jpg

"Se hablará con aliados para escuchar sus opiniones, sabemos que no podemos imponer lo que votan, y esperamos que el PRO se defina. Veremos como hacer para que no rechacen el veto", dijo una fuente de Balcarce 50 este jueves tras aceptar que el veto no solo es rechazado por la oposición más dura, sino por los propios aliados del Gobierno.

Entre los encargados de negociar por parte del Gobierno están el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque de diputados de LLA, Guillermo Bornoroni y el viceministro de Interior, Lisandro Catalán, todos a las órdenes del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El rol de la ministra Patricia Bullrich para convencer a algunos del PRo y radicales, también será importante.

Según los argumentos del Gobierno, de quedar firme la Ley de Financiamiento Universitario el Gobierno tendría que destinar entre 800.000 millones a casi 1 billón de pesos a las partidas para el pago de salarios y financiamiento a las universidades, lo que representa un aumento de 1,5 % del presupuesto nacional, dependiendo de la indexación que se plantee.

Para Milei, insisten en Casa Rosada, ese monto rompería el eje central de su plan de gobierno, que es el equilibrio fiscal y la decisión de no emitir dinero endeudamiento como base para bajar la inflación.

En ese marco, cerca de Milei advierten que de ser rechazado el veto y quedar firme la Ley de Financiamiento votada por la oposición, la puja por el presupuesto podría ser judicializada-.

En la mesa chica del Gobierno insisten en la estrategia de decir: "no hay plata y podría darse el caso de que el gobierno denuncie que esa ley no cumple con la ley de administración financiera que establece que no se puede gastar recursos que no existen".