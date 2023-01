¿Cómo tomó Alberto Fernández la decisión de pedir el juicio político a la Corte Suprema?

En ese marco, según confirmaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada, Alberto Fernández convocó para este martes a una nueva cumbre en la Casa Rosada, para definir los próximos pasos a seguir.

Pero la decisión, también forma parte de una estrategia acordada con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien el mismo domingo 1° de enero posteó un mensaje en el mismo sentido en sus redes sociales: "Empezar el año hablando claro. DOCUMENTADO análisis sobre el rol de la Corte Suprema de Justicia", posteó la vicepresidenta mencionando una nota escrita en el portal El Destape Web en el que se menciona a Rossatti como "el gerente de una Corte empresarial".

Fuentes del bloque de diputados del Frente de Todos, señalaron que "hay que esperar a la reunión (el martes) de Alberto Fernández con los gobernadores" y evitaron anticipar cuál será la estrategia del oficialismo para avanzar en el juicio político a Rossatti y la investigación contra el resto de los integrantes de la Corte, como así también las denuncias contra el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

"Antes de eso, es todo especulación política y no me parece oportuno en este tema", se cuidó de opinar una alta fuente de la Cámara de Diputados consultada por este portal.

Alberto Fernández justificó el pedido de juicio político a la Corte desde Brasil

Alberto Fernández habló del juicio político contra la Corte Suprema, durante su visita a Brasil, para la asunción de Lula da Silva. Foto Presidencia.JPG

Alberto Fernández justificó su pedido para que se investigue a la Corte Suprema de Justicia y se le inicie juicio político a su titular, Horario Rosatti en declaraciones al canal C5N desde Brasil, en medio de la ceremonia de asunción del presidente brasileño, Lula da Silva.

"Vimos cosas muy obscenas", sostuvo en relación con los supuestos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, vocero de Rosatti.

Agregó que "lo que hizo la Corte con el tema de la coparticipación fue un avance sobre otros poderes" y una "intromisión en otros poderes del Estado".

Fernández expresó su "preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes".

"Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión" de la justicia en los otros poderes, consideró en diálogo con C5N el presidente. Y apuntó a Rosatti: "En particular su presidente, que tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso". "En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura", advirtió.

Fernández añadió que "uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo 'no viajamos, no me pagaron el viaje'", en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.

"Esto me parece muy preocupante: vemos a jueces, a fiscales, con un vínculo absolutamente promiscuo con empresarios, todos coinciden en una lógica, que es una lógica judicial estigmatizada, y ser tan sumisos con las singularidades de otros", abundó.

También dijo que tomó personalmente la decisión de impulsar el juicio político a Rosatti. "Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé", aseveró.

"Hemos llegado a un límite", sintetizó.

Los presuntos chats entre Marcelo D'Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad porteño) y Silvio Robles, el más estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, sembraron sospechas sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y sobre el fallo reciente respecto a los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, desde la oposición de Juntos por el Cambio, replicaron la denuncia del Gobierno y denunciaron al oficialismo de impulsar escuchas ilegales contra la Corte y funcionarios de la oposición.