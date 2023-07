Con fuertes acusaciones, Patricia Bullrich le respondió a la "estrategia del miedo" del kirchnerismo

Embed

La referente del PRO afirmó en TN que como el oficialismo "ya sabe que va a perder la elección, está sembrando el miedo a los cambios que se vienen".

Y advirtió: "No nos vamos a dejar correr con esto. Nosotros vamos a gobernar y generar cambios que mejoren al país y a su gente. Hay que decirle a la gente que nosotros vamos a defender el cambio para recuperar los 20 años a los que nos llevó el oficialismo. Para ellos es conflicto o sometimiento. Para nosotros es todo o nada. Y en eso estamos muy firmes todos".

La promesa de Patricia Bullrich sobre los piquetes en la Ciudad

Piquetes-9dejulio-Telam.jpg Patricia Bullrich volvió a condenar los piquetes en la Ciudad (Foto: archivo).

Al referirse a los cortes de calles, Patricia Bullrich admitió que durante la gestión de Cambiemos quiso "manejar el tema de los piquetes en la 9 de Julio", pero que no lo logró: "Di la discusión en el Gabinete y la perdí. Me dijeron que los piquetes los maneja la Ciudad. Yo, desde el Ministerio de Seguridad, di ese debate y nunca permití que me tomaran una autopista ni una sola ruta".

"Si me daban la posibilidad, yo lo hubiese resuelto. Les pedí que me pasaran ese tema un año y listo. Hay una ley que habla de flagrancia en el delito. Listo, ya está la ley para hacerlo. Es una cuestión de convicción. Hace años que la Ciudad está tomada y eso no puede seguir. El cambio es a todo o nada. No más piquetes en las calles. Basta de que se tomen las fábricas, basta de tomar la Ciudad. No puede seguir. Yo jamás permití un corte de ruta. Nosotros queremos orden en la Argentina y vamos a trabajar y pelear por eso", subrayó.

La precandidata presidencial había encabezado este domingo por la tarde un acto en La Matanza para festejar el Día de la Independencia junto al postulante a gobernador bonaerense Néstor Grindetti.