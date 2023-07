Rodríguez Larreta salió a responderle a Patricia Bullrich tras las críticas solapadas en su último spot

En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que "la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos".

"Yo gobierno todos los días. Para pelearse, para la pirotecnia se necesitan dos y yo no entro en eso", señaló Rodríguez Larreta, destacó que "en el cómo está la clave".

En ese sentido, el postulante a la Casa Rosada subrayó que "para cambiarle la vida a la gente se necesita construir una mayoría sólida que apruebe en el Congreso un cambio profundo en cada uno de los temas y que se mantenga en el tiempo".

Embed Es un spot bien pensado, inteligente. pic.twitter.com/bqj2JhWlWm — Marcos Falcone (@hiperfalcon) July 7, 2023

Las palabras de Larreta se dan luego de que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich lanzara un spot de campaña que reparte indirectas a su contrincante de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, y críticas al Gobierno nacional.

La exministra de Seguridad sostiene que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival, Rodríguez Larreta.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

Y añadió: "Dada la gravedad de la situación, tener formación económica vale mucho, porque la crisis es dramática".