Con la decisión de Vidal, Macri inclina su apoyo a Bullrich y desperfila su rol de "padre de familia"

La expresión de Macri y su crítica a las "decisiones sucesivas" en que "desdibujó su perfil" se dio en el marco de una recorrida por San Nicolás, un territorio que le es afín. Sus frases cayeron muy mal adentro del PRO y enseguida tuvo que salir a tuitear lo que prácticamente fue una disculpas: "Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio", escribió.

"Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino", siguió.

Y luego ensayó una excusa: "También entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1686857424685195265&partner=&hide_thread=false Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 2, 2023

La palabra de María Eugenia

Los críticos a Vidal dicen que ella se había comprometido a no jugar activamente por ninguna candidatura. Y que fue en ese marco que unos 27 dirigentes que responden a ella (¿respondían?) decidieron entrar en las listas de Patricia Bullrich o de su candidato a gobernador, Néstor Grindetti.

Al expresarse públicamente, Vidal los descolocó. Sus defensores explican que su apoyo es a título personal y que en ningún momento comprometió al sub-espacio que ella conduce. Al haber bajado su precandidatura presidencial, todos hacia abajo quedaron liberados.

"Mauricio cometió un terrible error. Viene con una seguidilla de errores no forzados. Si no se hubiera equivocado, no habría salido el tweet correctivo final", dice un funcionario de la Ciudad.

Más clara para cerrar el conflicto fue María Eugenia Vidal: “Puedo entender que haya personas, como Mauricio, en desacuerdo (NdeR: con la postura de votar a Larreta), pero con todos trabajo hace más de 20 años y lo que tenga que decirles lo voy a hacer en privado, no por las redes”. Subtexto: Vidal dejó expuesto que Macri prefiere a Patricia Bullrich. Y además lo criticó sutilmente por mandar un mensaje por redes sociales.

El acto de Jorge y la ¿frustrada? foto de unidad

jorge-macri-bullrich.jpeg

Existía un principio de acuerdo para hacer una foto conjunta entre los dos precandidatos presidenciales del PRO y el candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. A esa foto se iba a sumar también Mauricio Macri como para darle un cierre a tanta pelea interna. Podía ser este viernes o en el marco del cierre de campaña de la Ciudad.

Pero las declaraciones de Macri (Mauricio) hicieron ruido y todo se puso en discusión. Está claro que va a haber una foto de Jorge con Mauricio este viernes, y que va a participar también Gabriela Michetti. Pero por ahora es lo único que se sabe.

Hasta tal punto llegó la ebullición que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en dónde sería esa foto: ¿en la casa de Mauricio o de Jorge? Y por supuesto, ya no está tan clara la foto de unidad de todos.

Si no se da el viernes, otra alternativa es que sea en el cierre de campaña. Iba a ser originalmente un acto. Pero finalmente se priorizó una caminata con vecinos en que estuvieran todos. Jorge, Mauricio, Patricia y Horacio. Aunque las tensiones hacia adentro pueden haber dinamitado todo...

Especialmente la posibilidad de que Mauricio actúe como mediador después de las PASO. Su rol de padre de familia queda desdibujado, acaso porque ya eligió a su hija favorita.