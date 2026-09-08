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Con la participación del canciller y el ministro de Defensa, la mesa política se reúne para discutir sobre Malvinas

El Gobierno volverá a encontrarse este martes en la Casa Rosada para avanzar con la estrategia sobre las Islas y preparar el desembarco del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados.

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Con la participación del canciller y el ministro de Defensa

Con la participación del canciller y el ministro de Defensa, la mesa política se reúne para discutir la estrategia sobre Malvinas. (Foto: archivo)

La agenda sobre Malvinas ocupará este martes un lugar central en la mesa política del Gobierno. El encuentro comenzará a las 13 horas en Casa Rosada y contará con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron convocados para informar sobre los avances en sus respectivas áreas.

Leé también La mesa política de Milei se reunió antes de una sesión clave en Diputados: qué proyectos buscan aprobar
La mesa política de Milei se reúne antes de una sesión clave en Diputados. (Foto: archivo)

La reunión se producirá después de la cadena nacional en la que Javier Milei presentó la estrategia oficial sobre las Islas y luego de la reunión de Gabinete de este lunes, donde el Presidente volvió a poner el tema entre las prioridades del Gobierno.

Uno de los objetivos será definir los próximos pasos frente al inminente tratamiento en el Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca avanzar en una serie de medidas vinculadas con las empresas que desarrollan actividades sin autorización en las Islas y con la respuesta del Estado ante eventuales amenazas.

Qué plantea el proyecto sobre las Islas Malvinas

La iniciativa impulsada por Javier Milei contempla tres ejes principales. Por un lado, propone endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas y proveedores que operen sin autorización en Malvinas y habilitar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.

Además, establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo coordinar el trabajo de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

El organismo también contaría con herramientas económicas y diplomáticas para responder frente a amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.

En ese marco, la participación de Quirno en la reunión estará vinculada con las medidas que la Cancillería lleva adelante contra compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en el archipiélago.

El Gobierno ya inició procedimientos contra 45 personas y empresas que estarían en infracción a la normativa vigente.

Además, el canciller había señalado que unas 180 empresas fueron advertidas de que deberán optar entre continuar con sus actividades en las Islas o afrontar sanciones en la Argentina.

El proyecto de la Base Naval también estará sobre la mesa

Presti tendrá a su cargo informar sobre otro de los proyectos estratégicos vinculados con la política oficial hacia Malvinas: la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Para esa iniciativa, el Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, las estimaciones finales ubican el costo total del proyecto entre US$400 y US$500 millones, por lo que todavía resta definir cómo se financiará la mayor parte de la obra.

La discusión sobre los recursos necesarios para avanzar con la base será así otro de los puntos que deberá seguir de cerca la mesa política.

El otro frente: una semana clave en Diputados

Mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda sobre Malvinas, también deberá atender el escenario parlamentario. La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión impulsada por bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria y Provincias Unidas.

La intención es llevar al recinto proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad, dos asuntos que representan un desafío para el oficialismo.

La Casa Rosada deberá entonces administrar dos frentes en paralelo: por un lado, conseguir respaldo político para avanzar con sus iniciativas propias, entre ellas la nueva legislación sobre Malvinas; por otro, evitar que la oposición logre imponer una agenda parlamentaria con proyectos que el Gobierno busca contener.

En pocas palabras

  • Reunión clave: El Gobierno discute la estrategia sobre Malvinas con el canciller y el ministro de Defensa.
  • Proyecto de Ley: Se avanza en la iniciativa para endurecer sanciones a empresas que operan sin autorización en las Islas.
  • Base Naval: Se evaluará la financiación y los próximos pasos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Resumen generado por Thinkindot AI
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